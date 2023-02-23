高雄新地標！港埠旅運中心快閃開放　千坪步道飽覽郵輪靠港風采

▲高雄港旅運中心將於3/6啟用，當日將迎來郵輪首航。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

記者許宥孺／高雄報導

等了10年！斥資50億興建的高雄港旅運中心將於3月6日正式啟用，當天也將迎來郵輪首航。由於建築外觀富有未來感，登上觀景平台更可遠眺整個高雄港，不少民眾盼想能儘速開放。對此，港務公司宣布，將於3月6日以及9日的中午12點至下午4點快閃開放3樓海岸步道，屆時將能在步道上一睹豪華郵輪靠港的風采。

高雄港旅運中心可同時停泊2艘排水量達22.5萬噸的豪華郵輪，是南台灣最重要的海上門戶，建築外觀以3D曲面帷幕表現海浪流體動態為設計意象，設計出如鯨魚般的流線外型。主塔樓高達15樓，1、2樓規劃供國際旅客出入境的大廳，並設有免稅商店、餐廳、高雄港務分公司教保中心；3樓則有海岸步道及科技商辦，1500坪超大空間可以遠眺整個高雄港和市區，傍晚還能欣賞日落餘暉，不少民眾關注何時會開放。

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▲登上3樓海景平台可飽覽高雄港區、都會風情。（圖／記者許宥孺翻攝）

隨著疫情趨緩，高雄港預計於3月6日及3月9日先後迎接巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」，以及馬紹爾群島籍「諾蒂卡號」，靠泊全新啟用的高雄港旅運中心，預計分別帶來600及650名的外籍旅客。

高雄港務分公司也聽到了民眾想開箱高雄港旅運中心、一睹郵輪風采的心聲，在不影響郵輪通關作業的前提下，宣布將於3月6日及3月9日中午12點至下午4點，快閃開放3樓海岸步道，讓引頸期盼的民眾親近海景第一排，於海岸步道上觀賞豪華國際郵輪靠泊高雄港的獨特美景。

▲3樓海景平台限時快閃開放。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄港務分公司提醒，3月6日與3月9日指定時間開放，事前無需登記，非開放時段門口將進行管制，不開放入場。高雄港旅運中心暫不提供停車服務，請民眾搭乘大眾運輸工具（黃1公車、輕軌）前來，一同響應節能減碳。此外，旅運中心僅開放3樓海岸步道，2樓屬於郵輪作業通關區不開放參觀，請民眾當天進入1樓大廳後，直接搭乘電梯前往3樓，並遵循現場工作人員引導之參觀動線。

▲高雄港旅運中心外觀猶如鯨魚般的流線外型。（圖／記者許宥孺翻攝）