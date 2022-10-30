全時監控！花蓮港建置海氣象即時應變系統　提升船舶航行安全

▲圖為海氣象及即時應變系統花蓮港頁面，目前資訊已公開顯示於花蓮港務分公司網頁。（圖／花蓮港務分公司提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為即時掌握台灣各商港之海氣象資訊，台灣港務股份有限公司與交通部運輸研究所合作，建置「海氣象及即時應變系統」，花蓮港部分已於今年10月7日建置完成，該「海氣象及即時應變系統」可偵測花蓮港港區內之湧浪、波高、風速及能見度。

港務分公司表示，其中能見度儀建置於花蓮港西堤綠燈塔平台，波流儀則分別建置於港區內外之#25、#17、#9三座碼頭及堤口外0.2海里處，隨時監控港內外之波、潮、流之動態資料，提供最即時之海氣象觀測動態。

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花蓮港於夏季易受颱風或熱帶低氣壓影響、冬季易受東北季風影響，在系統建立後，能預測未來海氣象狀況，除了提供進出港船舶即時海氣象資訊外，也能提供船舶航行規劃之參考，而花蓮港務分公司亦藉由其觀測之湧浪、波高動態，作為管制船舶進出港之參考依據，提升花蓮港之航行安全。

目前該資訊已公開顯示於花蓮港務分公司網頁-動態訊息-花蓮港海氣象即時資訊（https://wwtf.twport.com.tw/twport/display/Realtime_Panel_Port.html?6）。花蓮港務分公司時刻精進並持續研擬建置相關設備，讓船舶作業更有保障，期許能為港區的安全多進一份心力。

