連假狂歡注意了！高雄3天「全時段」酒駕大執法　鎖定11風景區

▲228連續假期，高市警局將展開全時段酒駕大執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

撐過2次補班日，明(25日)起就是228連續4天假期，不過出門狂歡也必須平安回家，高雄市警察局宣布，連假首日2月25日起，啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制，連續3天「全時段」針對酒駕、危險駕駛執行取締，尤其是11大風景區要特別注意。

市警局指出，周末適逢冷氣團即將南下，各地氣候急遽降溫，致使民眾聚會飲酒機會增加。提醒駕駛人，切勿心存僥倖、以身試法，為保障市民用路安全，不論日夜間展開「多點式路檢」大執法，針對危害性較大的汽車列為重點攔查對象。

市警局表示，除汽機車酒駕外，微型電動二輪車及慢車，也會加強攔查、取締，以嚇阻民眾僥倖心理，防患未然，做到酒駕零容忍，維護市民行的安全。

▲市警局特別點名11大風景區，將強力取締違規。（圖／記者許宥孺翻攝）

市警局也公告，連假期間將針對11大風景區，包括駁二特區、西子灣、壽山動物園、旗津風景區、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、佛陀紀念館、大樹舊鐵橋、藤枝二集團櫻花公園加派警力疏導交通、強力取締交通違規行為。

市警局局長林炎田表示，為杜絕酒駕事故憾事發生，易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒後駕車，路檢除定點編組外，也編排機動巡邏組於周圍梭巡，留意可疑車輛，加強攔查。呼籲餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合，店家通報警方到場即時攔阻；本局針對酒駕肇事必定依法重罰，同車乘客、車主也同步告發。