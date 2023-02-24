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社會 社會焦點 保障人權

唱嗨熊抱女客還狂頂臀　色男瞎掰：我有眼疾分不清正反面

記者黃翊婷／綜合報導

高雄邱姓男子2021年9月間前往卡拉OK店歡唱，卻趁機伸出鹹豬手強行抱住陌生女顧客A，還用身體頂住臀部，事後挨告卻辯稱自己有眼疾，分不清那是女方的正面還是背面，結果一審被判處拘役50日，得易科罰金5萬元；他不滿提出上訴，仍被橋頭地院裁定駁回。

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲邱男在卡拉OK店性騷擾陌生女顧客。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，邱男2021年9月4日傍晚5時許前往高雄市某卡拉OK店唱歌，期間見到A女自店外走進來，竟趁對方不注意時，從背後強行抱住，再用身體頂住臀部；A女不甘遭受性騷擾，立即向在場友人求助，邱男見狀便趕忙逃離現場。

邱男被逮之後矢口否認性騷擾，辯稱當時伸出手是要握住A女的手，因為覺得對方唱歌很好聽，「我有眼疾，分不清是她的正面還是背面。」

然而，一審法官比對A女、現場其他證人的證詞，發現陳述皆相符，就連邱男自己也承認當時他是從背後抱住A女，並用身體頂住，最終不採信他的說詞，並依違反《性騷擾防治法》判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

邱男不滿提出上訴。二審橋頭地院法官認為，一審量刑沒有低於或高於法定刑的不法情形，而且也有審酌邱男的犯罪情節、手段、犯後態度、對A女所生危害、教育程度、經濟狀況等各項因素，做出綜合考量，量刑並無不妥，因此認定他的上訴為無理由，裁定駁回，全案確定。

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