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男友就在一旁！辣模控遭整復師摸腰襲臀　業者怒駁：根本子虛烏有

▲某辣摩在臉書上貼文指控桃園市某整復館業者涉嫌摸腰襲臀，讓她做了2天噩夢。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲某辣模在臉書上貼文指控桃園市某整復館業者涉嫌摸腰襲臀，讓她做了2天噩夢。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

某辣模日前在男友陪同下到桃園市府附近一家整復館治療腰痛痼疾，未料業者治療過程竟將其褲子拉下還稱「這屁股可以生雙胞胎了⋯」等言語騷擾，辣模還指業者療程結束後還伸手觸摸其腰部與臀部，讓她事後做了2天噩夢，辣模隨即在臉書上貼文引發討論；整復館業者今（21）日回應指稱，辣模貼文內容根本子虛烏有，服務多年來，很多女客都很滿意，師母也都在場陪同，對於部分媒體未經詢問逕自報導，將保留法律追訴權。

臉書《爆料公社》昨天有名身材火辣的辣模貼文指稱，日前到桃園市某整復館治療腰痛，未料師傅在治療過程中，將其褲子拉下來還言語騷擾，甚至在療程結束後將手伸進外套內摸腰與臀部，當天是在男友陪同下被騷擾，事後連續做了2天噩夢。針對此案，桃園警方也表示，並未接獲當事人報案，倘若有接獲報案，則會立即受理介入調查。

▲某辣摩在臉書上貼文指控桃園市某整復館業者涉嫌摸腰襲臀，緊急刪文後貼出第二篇貼文說明。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲某辣模在臉書上貼文指控桃園市某整復館業者涉嫌摸腰襲臀，緊急刪文後貼出第二篇貼文說明。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

辣模後來緊急刪除第一篇貼文，隨後再貼第二篇文章，「我本來是想提醒女生不要去那家店而已，目前律師要求我先把有提到名字的照片刪除自保，大家互相提醒不要讓讓身邊女生受害，已經達到我想表達的內容，我也諮詢過提告的問題…可是當下我們在看醫生沒有錄影，可能不構成證據，所有看到文章的人，謝謝你們，我對整復所也蒙上一片陰影…近期可能只敢找女醫生看診了。」

整復館業者今天則回應，一般店內男客都是老闆單獨負責，女客部分則由老闆娘全程陪同協助，決不未經同意解開胸罩或拉衣服，若臀部需要貼膏藥，拉褲子也是師母負責，且只有女客人趴著時才會解開私密衣物。

業者強調，整復館服務多年來，很多女客都很滿意，療程中師母也都陪同，對於臉書貼文內容是子虛烏有，部分網路媒體也未經查證報導，將保留法律追訴權。

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