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被碰手摸腿…再故意摸奶！男友爸醉讚「棒又漂亮」一票卻罵她

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲妹子被男友爸襲胸，相當無助。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

對女孩們來說，受到男友爸媽的喜愛，因此被邀回家做客，本該是件相當開心的事。卻有女網友表示，男友爸在男友去上廁所時，突然邊誇「妳很棒，而且長得很漂亮」邊摸上她的手、大腿，收手時似乎還故意碰到她的胸部，讓原PO無助直呼，「不知道怎麼面對他爸媽了。」

這位女網友在論壇Zuvio發文「被男友爸爸偷摸奶」，說她前幾天是第一次去男友家拜訪，但其實兩人在一起很久了，男友爸媽都非常喜歡她，所以當天一聚就聊到很晚。她表示，男友家除了媽媽外都愛喝酒，所以就邊吃邊小酌，後來剩父子倆還在喝，男友媽則先回房睡覺。

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明顯感覺到二人都頗有醉意、男友去上廁所之際，竟發生令她措手不及的事，「叔叔就說我很棒，而且長得很漂亮，就摸我的手，當下我就覺得很不舒服了，然後又摸了我的大腿，就在他拿起來的時候，又故意碰到我的奶。」

原PO說，她不僅完全不敢跟男友說這件事，更不知道怎麼面對對方爸媽，「這幾天我一直洗腦自己，他爸是因為喝醉，所以才這樣，不然不可能會做這種事」，雖一度想開口，卻又怕毀了她的感情，或是男友一家人的感情，語氣相當無助。

貼文一出，不少人氣炸，「妳不開口，對方會變本加厲，以後都拿酒醉當藉口觸碰妳身體」、「一次就當做意外，或許是真的不小心，看還有沒有第二次，如果有第二次的話再跟家人說」、「要跟妳男友說，關係打壞是他們家的事，妳是受害者，不需要去同情什麼」、「如果男友不挺妳，那也可以放生了。」

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