唱卡拉OK熊抱正妹狂頂臀！　噁男辯「中風後遺症」：分不清正背面

▲高雄邱男熊抱女子還頂她臀部，卻辯稱自己中風過、有眼疾，分不清她正反面，才不小心抱到。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名邱姓男子在卡拉OK唱歌，見到陌生女子小芳(化名)走進來，一時色心大起，從後面熊抱並用身體猛頂她臀部，經小芳報警處理，邱男被法院依性騷擾處拘役55日。邱男再上訴，辯稱自己中風過、有眼疾，看不清小芳是正面還是反面，沒有想要性騷擾她，但二審法官不採信，駁回邱男上訴，全案定讞。

判決指出，邱男於前年9月4日到卡拉OK唱歌，唱到下午5時許，見到正妹小芳從門外走進來，竟張開雙手從後面熊抱小芳，並用身體頂住小芳臀部。小芳受到驚嚇，急忙推開邱男，邱男放手後連忙逃離現場，小芳則隨即告知現場好友，並報警處理。

全案審理時，邱男否認犯行，辯稱當時想要出手握住小芳的手，告訴她「唱歌很好聽」，結果因為有眼疾，分不清她是正面還是背面，出手時不小心從後面抱住她，身體就頂到她的身體了。

但法官不採信，依邱男意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為擁抱及觸摸其臀部之行為，處拘役55日，可易科罰金5萬5千元。

邱男不認罪再上訴，辯稱自己中風過，因身體狀況才造成性騷擾的誤會。而後邱男發現無法抵賴，才坦承犯行，希望法官考量他的身體和經濟狀況，能從輕量刑。不過法官認為一審量刑適當，駁回邱男上訴，全案定讞。