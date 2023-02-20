管教女兵要她跪下「屁股抬高」！還捧臉喊小可愛　士官長下場慘了

▲高雄海軍資深士官長多次拍打女兵頭，還對她說「過來跪下」、「屁股抬高」，被處分一支大過。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄海軍一資深曾姓士官長藉故捧女兵臉頰喊「小可愛，妳在幹什麼」，又在她業務疏失時巴她頭，或斥責她「過來跪下」、「屁股抬高」等語，讓女兵深感不舒服，提出申訴，曾男也被軍方記一支大過。曾男不服，循序提出行政訴訟，高雄高等行政法院審理，認為軍方懲處沒問題，駁回曾男之訴。

女兵小花(化名)提出申訴，2021年她因故被長官責備，返回辦公室門口時，曾男跑出來用雙手捧著她的臉頰說「小可愛，妳在幹什麼」；同年間她擔任司儀，在同仁晉升儀式上因緊張口誤，被曾男當場巴頭，這一年曾男共3度用手拍打她頭部，當時她也有向保防官反映，希望曾男不要再對她有肢體不當接觸；此外，曾男還曾在她業務疏失時，對她喊「過來跪下」、「屁股抬高」等言語，讓她感到很不舒服。

軍方進行行政調查後，認為小花指控屬實，於前年11月召開評議會，處曾男一支大過。曾男不服，提出訴願，軍方又於去年重新召開評議會，最後仍給曾男一支大過，曾男再提訴願被駁，於是提出行政訴訟。

曾男認為，小花的指控並無具體證據，也無法確認時間、地點，且軍方依對志願役「中度言語及肢體騷擾」，記他大過1次，但經他對小花和她家人約談後，小花也了解他講話沒有性的涵意，表示暫不提性騷擾申訴，軍方應改以他言行不檢進行懲罰辦理。

軍方認為，其他同仁也曾見過曾男拍打小花或其他女性同仁的頭部，曾男於評議會上也自承，說拍打頭部是表達肯定和嘉勉，但曾男擔任士官已17年餘，是艦隊資深士官長，應知道國軍性別相處分際。因調查無法確定曾男不當言行的時間和次數，故併案給曾男一個大過。

法官調閱性騷擾事件申訴書，發現捧臉頰、觸碰頭部都有其他在場證人，也有下士聽過曾男對小花說「過來跪下」，或喊她「大屁股」等語，可見曾男習慣以貶低人性自尊的方式管教部屬，間接證實小花的指控，軍方認定曾男為「中度言語及肢體騷擾」處1次大過於法有據，駁回曾男之訴，全案還可上訴。