到麥當勞買早餐驚見「沒蛋了」！　鄉民哀號：還我豬肉滿福堡加蛋

▲原PO發現麥當勞蛋系列的早餐商品都暫停供應。（圖／翻攝自PTT）

記者朱祖儀／綜合報導

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內缺蛋與蛋價問題持續延燒。沒想到今（19）日有民眾到麥當勞消費，竟發現門口貼了一張公告，指出「蛋」系列產品銷售超出預期，因此暫時無法供應，讓他當場看傻眼，驚呼「連麥當勞也沒有蛋了」。對此，麥當勞總公司也出面回應了。

原PO在PTT發文表示，去麥當勞買早餐的時候，發現門口貼出公告，指出因銷售超出預期，「蛋」系列產品，包括吉士蛋堡、火腿蛋堡、豬肉蛋堡、無敵豬肉滿福堡加蛋、青蔬滿福堡、滿福堡等商品，全都暫時無法供應。看到這情況讓他聯想到近日缺蛋的狀況，好奇麥當勞是否也買不到蛋，「銷售熱烈只是藉口，市區有哪間麥當勞不火熱的？」

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貼文曝光後隨即掀起討論，不少人表示「早上跑兩家都空的」、「一定是麥當勞產能不足！蛋怎可能會缺」、「是因為蛋而缺貨停售，還是漢堡都賣完了停售？」「有蛋啊，價格你能不能接受而已」、「沒有缺蛋，缺的是『便宜』的蛋」、「雞蛋國家隊，出動」、「麥當勞沒有台灣價值」、「連麥當勞都沒蛋了」、「還我豬肉滿福堡加蛋」。

對此，台灣麥當勞發出聲明，強調目前雞蛋供貨正常，感謝消費者支持，對於個別餐廳因周末早餐蛋系列產品銷售超出預期，暫時無法供應，造成不便，敬請見諒。