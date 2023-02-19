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麥當勞、肯德基明起免戴口罩！速食店員工「考量衛生仍佩戴」

▲▼肯德基 速食店 漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2/20起室內口罩規定放寬，民眾進入速食店可免戴口罩，不過業者仍規定員工佩戴。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

指揮中心日前宣布室內口罩規定放寬，明（20）日起許多場域將可免戴口罩入內。其中民眾經常出入的速食店，如麥當勞、肯德基、漢堡王等都表示，顧客可依照個人需求佩戴，不強制要求；但考量衛生安全，門市員工、備餐及送餐人員等，仍會持續戴口罩，讓消費者更放心。

肯德基表示，2/20起配合政府防疫措施，為使消費者及員工安心，門市人員與備餐人員將持續佩戴口罩，顧客可依個人需求決定。

而台灣麥當勞表示，致力提供顧客安心的用餐環境，依據指揮中心規定自2/20起放寬室內口罩佩戴政策，顧客進入餐廳可免戴口罩；但員工及歡樂送外送員，於執行各項工作期間仍維持全面佩戴口罩。麥當勞將持續遵守並落實餐飲業防疫管理措施，共同維護顧客與員工的健康，以及安心的用餐品質。

▲▼麥當勞徵才。（圖／業者提供）

▲麥當勞等業者表示，門市員工在執勤期間，仍維持全面佩戴口罩。（圖／業者提供）

漢堡王也配合政府政策，20日起將尊重消費者意願，入店不會強制要求顧客佩戴口罩；但餐飲相關工作人員，鑑於衛生方面考量、保障食安，目前仍會戴口罩。

頂呱呱表示，自2/20起配合政府防疫規範因應，不會強制要求客人戴口罩，但仍要求店員、工作人員佩戴，並維持環境定期整潔及提供酒精服務，提供美味同時，更要保障員工及消費者安心用餐。

指揮中心日前宣布2/20起室內佩戴口罩規定放寬，除了醫療院所及照護機構、大眾交通運輸等場域仍要佩戴；也建議有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫低下者、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合，仍建議佩戴；其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

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