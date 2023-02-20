小姊妹錢不夠…只敢點1杯冰炫風　他秒掏錢：想吃什麼直接點

▲麥當勞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

助人為快樂之本！一名網友表示，日前去吃麥當勞的時候，發現前面排了一對小姊妹，但2人看了很久卻只點一份冰炫風，還不停看手裡的錢包。之後他上前詢問，才知道是小姊妹的錢不夠，所以沒辦法盡情點餐，他隨即開口請客，最後看到2人吃飽，心中也備感溫暖。

原PO在Dcard發文表示，先前和朋友一起去麥當勞吃午餐，一進門朋友就被店員攔住試吃新產品，他則獨自走到自動點餐機前準備點餐，看到前面排了一對小姊妹，姊姊正在點餐，妹妹則盯著別人的餐點看，但2人最後只點了冰炫風，還不停看著錢包裡面的錢。

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看到眼前這情況，原PO好奇上前詢問「這樣吃得飽嗎？」姊姊回應「錢只夠這樣子」，他聽到後差點哭出來，表示「你們想吃什麼就直接點，我會付錢」，對方起初還不敢相信，最後才點了2份1+1來吃。他事後和小姊妹聊天，也發現雙方很有緣，「她們一個4年級、一個6年級，而且還跟我同一間學校，是我的小小小學妹啊」。

原PO透露，點完餐之後看到小姊妹互相分享，也讓他備感溫暖，「這應該是我吃過最好吃的麥當勞了」。而他最近去吃同一間麥當勞，又遇到那對姊妹，但這次不一樣的是她們的父母也在場，「她們兩個一直看我還跟父母講，最後一起跑過來說謝謝還抱我，不要這樣啦～騙我生女兒」。

不少人看到後紛紛表示，「好人一生平安，謝謝這個現實的世界存在著溫暖的你」、「感覺三個人都好可愛」、「看了文章不自覺的笑了，真的好暖心」、「太可愛了吧，暖心大哥哥愛慘了」、「給你一個讚」、「好可愛喔，我遇到一定也這樣」、「你超棒」。