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社會 社會焦點 保障人權

驚悚片！88快速道路遭兩貨櫃車左右夾擊　白車轉陀螺慘狀曝

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名彭姓男子（26歲）今（24）日上午10時許，駕駛轎車行經88快速道路2.9公里處，疑似未注意前方車況，先擦撞前方貨櫃車後，又往右滑行，再遭後方一台疾駛而來的貨櫃車追撞，整個過程都被後方車輛的行車記錄器拍下，十分驚險。

▲▼八八道路車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲88快速道路今日上午發生3車的追撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

幸運的是，彭男幸運的僅受到輕傷，送醫後沒有大礙，警方初步調查，3台車的駕駛都沒有酒駕，詳細事故原因和責任釐清仍有待進一步調查。

▲▼八八道路車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲88快速道路今日上午發生3車的追撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局過埤派出所今日上午10時接獲報案，台88線快速道路西向2.9K處有交通事故，警方到場了解，車禍發生原因是劉男（28歲）駕駛貨櫃車欲變換車道下鳳頂交流道時，後方同向彭男駕駛的轎車疑似未注意車前狀況，擦撞到劉男貨櫃車的左後側，導致轎車往右滑行，這時後方林男（66歲）駕駛的貨櫃車疾駛而來，閃避不及再追撞彭男的轎車，現場3台車連環撞，轎車在兩大車左右夾擊時還轉了好幾圈。

警、消到場後，發現彭男僅臉部及手部輕微擦傷，尚無大礙送往醫院救治，經查3方駕駛均無酒駕情事，事故現場一度佔用外側車道，已於11時18分許排除，後續交由交通分隊測繪處置。

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