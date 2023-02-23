新北大火燒出毒煙「飄惡臭」！決策大轉彎　大崁國小明全校停課

▲ 新北八里輪胎工廠大火全面燃燒 。（圖／消防提供）



記者許力方／綜合報導

新北市八里觀海大道「顯祥科技公司」輪胎工廠23日下午發生大火，廠內堆放大量廢棄輪胎，燒出大量濃煙，擔心鄰近大崁國小的學童吸入毒煙，校方當時緊急將全校師生疏散、隨後停課。原本校方認為濃煙、味道已隨著火勢撲滅消散，24日恢復上課，但經市府漏夜評估，大轉彎決定再停課一天，進行環境清理。

新北消防局下午2時許獲報，八里觀海大道顯祥科技輪胎廠發生火警，因廠內堆放大量輪胎等易燃物，火勢全面燃燒，濃濃黑煙伴隨惡臭飄散在空氣中，出動72車、155人救災，並於約40分鐘後控制火勢，燃燒面積約1600坪。消防緊急救出現場4名男員工，分別有燙傷、吸入廢煙等情形，均意識清醒，預防性送醫。

由於大崁國小就在附近，新北市教育局指出，大崁國小受到影響，下午1時58分便立即疏散全校師生640人到附近社區及空地，全校師生都平安，校方並在下午3時宣布停課，通知家長到校接送。

▲大崁國小全校疏散。（圖／八里區公所）



事發後環保局前往下風處，大崁國小稽查，以手持式儀器監測硫氧化物、揮發性有機物及硫化氫等，沒有發現明顯異常數值。環保局指出，顯祥公司負責人在事發後並未立即採取緊急應變措施，也沒有在1小時內通報環保署或環保局，將依空污防制法告發，可處10萬以上、2000萬元以下罰鍰。

大崁國小表示，由於校區距離火場不到100公尺，燃燒的惡臭味非常嗆鼻，不過傍晚火勢撲滅後，濃煙和臭味已慢慢消散，決議24日恢復正常上班上課，並持續監控周遭狀況隨時回報。

不過，經環保局與教育局漏夜評估，晚間發布公告通知，由於現場還有濃煙與異味，校方為確保師生健康與安全，且校內也要清除火勢衍生的灰塵，拍板24日改為全校停課。