校園確診總數超過60萬例！單日+6385「連4天增加逾6千例」

▲今天校園單日新增6385例確診，累計總數超過60.5萬例。（圖／新北市教育局提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情升溫，校園確診數字也不例外，根據教育部今（29日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增6385例確診，除5例為境外生，其餘6380例都是本土學生，也是連續4天確診數都超過6千例，其中又以國小單日確診2090例最多，學生累計確診總數已經超過60.5萬例，其中國小學生累積超過21.7萬例確診最多。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為60萬5238例，比昨天新增6385例，也是連續4天單日確診數都超過6千例，但比起昨天新增7292例、前天新增9494例、大前天的6874例，今天新增確診數則是相對減少。

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▲校園今天單日新增6385例確診，累計總數超過60.5萬例。（圖／教育部提供）

而今天新增6385例當中，本土學生共新增6380例，包括大專校院新增1391例、高中1413例、國中918例、小學生2090例、幼兒園568例，也讓本土生累計確診總數來到60萬3992例；境外生今天則新增5例確診案例，累計確診總數來到1246例。