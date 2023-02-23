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高鐵集電弓又自動下降！不同列車經苗栗就異常　鐵道局曝懷疑肇因

▲▼高鐵,旅客,列車,月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵今年發生5起集電弓自動降弓事件。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵今(2/23)晚間又傳出列車集電弓自動下降事件，已是今年第5起，交通部鐵道局表示，除了2月9日、11日兩起為同一列車並已更換集電弓外，其他事件為不同列車，且都在苗栗路段發生，很奇怪，懷疑可能是風力干擾，不過目前仍在找真正原因，高鐵公司已積極處理和查原因。

高鐵今晚間7時19分T249列車發生集電弓自動下降事件，列車目前臨停於新竹站至苗栗站間東線，後方1列車也被迫停車。此外，高鐵2月9日中午12時53分也曾發生825車次行經苗栗路段時，出現列車集電弓異常降弓，3列車在苗栗臨時停車。2月11日上午7時08分，一列803車次行經苗栗路段時，同樣出現列車集電弓異常降弓。高鐵1月25日大年初三也發生過集電弓自動下降異常，也是行經苗栗路段就發生異常。

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2月20日高鐵一列624車次同樣也行經苗栗路段再發生集電弓自動下降情況，列車延誤；未料今天晚間再度在苗栗路段又發生列車集電弓自動降弓，已是今年第5起。

交通部鐵道局今晚受訪時表示，除2月9日、11日兩起異常為同一列車，且高鐵公司已更換集電弓外，其他起異常為不同列車，都是經過苗栗路段就發生自動降弓，很奇怪，去看又沒有異常，再度升弓後就恢復行駛，雖懷疑可能是風力等干擾，不過目前仍在找真正原因，高鐵公司已積極處理中。

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