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史上首位！日本正妹記者扛「粉紅超跑+8人大轎」　坦言壓力超大

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲日本電視節目對白沙屯媽祖做特輯採訪，安娜・李為主持人特派員。（圖／A-One音樂提供）

記者劉人豪／台北報導

台籍日本歌手安娜・李，擔任日本TBS電視台節目的主持人特派員，採訪白沙屯媽祖9天8夜的進香之旅，她指出，除了資深轎班之外，一般人其實沒有機會扛4人轎又扛8人轎，這次體驗成為史上首位，坦言在扛轎的時候壓力很大。

▲▼白沙屯 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

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▲在廟方的協助下，日本TBS節目對白沙屯媽祖做了相當詳盡的採訪。（圖／A-One音樂提供）

安娜・李接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，日本TBS電視台「世界不思議發現」（世界ふしぎ発見）在日本擁有將近40年的歷史，收視率都有10%以上的收視率，是無人不知無人不曉的超大型節目，這次成為節目的主持人特派員，對白沙屯媽祖進香做特輯，預定會在4月22日播出。

▲▼白沙屯 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲白沙屯媽祖8人大轎。（圖／A-One音樂提供）

除了很幸運有扛到粉紅超跑轎子之外，也在廟方的安排下扛到了8個人扛的大轎，除了一些較資深的轎班外，一般人沒有扛4人轎又扛8人轎，這次的體驗成為「史上第一位」，坦言得知這消息後壓力相當大。

至於4人轎跟8人轎抬起來有何差別？安娜・李回憶說，首先就是重量不一樣，粉紅超跑比較小，回宮的轎比較大，要8人抬一定比較重，現場就感覺到「哇~~~」，當天回飯店洗澡就感覺到肩膀特別痛，而這個分量不只是物理上，心理上也有有一種踏實感，「雖然重，但是有感受到奇妙的力量」。

▲▼白沙屯 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲一路上許多香燈腳給的結緣品。（圖／A-One音樂提供）

日本節目導演這次來台採訪白沙屯媽祖，也感受到台日對於宗教上的差異，在台灣是不分彼此不分你我，因為在日本的廟會、神社出巡，沒有像台灣這麼熱情，感受台灣人對信仰無私奉獻的虔誠投入，在來台灣前不知道有這麼棒的民俗信仰宗教活動，也在這些過程中體驗到台灣美食，特別好吃。

▲▼白沙屯 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲安娜・李在日本出道，曾在公視《路～台灣EXPRESS～》演出。（圖／A-One音樂提供）

安娜・李表示，這幾天很感謝一路上非常多熱心虔誠的香燈腳幫忙和協助，讓第一次參與的她有非常多暖心又令人感恩的體驗，也謝謝媽祖賜予節目促進「台日友好」的力量，可以更深入認識白沙屯媽祖進香的相關的人事物，比本來預期能拍攝到的內容還要多更多，「希望透過節目在日本的播出，也可以讓大家感受到這種無私的愛與奉獻，是沒有國界沒有分別的，也希望進一步促進日台文化交流和特色觀光旅遊，讓更多的人感受到台灣的美好！」

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