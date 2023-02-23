為遺產翻臉！哥持煙筒追打、弟噴辣椒水反擊　互告傷害送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子因遺產問題與弟弟鬧翻對簿公堂，日前從新竹返回老家要拿法院通知，卻與弟弟起口角，盛怒下持路邊滅火器及煙筒丟擲弟弟，弟弟也不甘示弱持辣椒槍反擊，雙方在街頭追逐，警方出動快打部隊到場，將2人帶回偵訊，兄弟再度互告，訊後依傷害、恐嚇等罪移送偵辦。

▲哥哥在大街上拿煙筒丟擲弟弟（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，48歲李姓男子因父母雙亡留下遺產，與47歲弟弟分配不均生嫌隙，雙方因此對簿公堂；18日晚間10時許，因法院通知書寄到戶籍地所屬的新海派出所，哥哥從新竹北上取回通知書後，疑舊恨復燃，跑到弟弟家怒踹大門後離開，弟弟聽到樓下發出巨響，拿著辣椒槍下樓走出查看。

▼警方出動快打部隊到場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時，弟弟看到哥哥不知從哪拿的滅火器，突然朝他丟擲，他機警躲開，隨即拿辣椒槍反擊對哥哥噴灑，哥哥躲開拿旁邊店家門口放置的煙筒要毆打弟弟，2人在正義街追逐，弟弟的兒子為了阻止大伯，也在後面追趕。

▼弟弟手指著哥哥逃逸方向 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報立即派出10人快打部隊到場，弟弟表示幸好躲得快，沒被滅火器砸到，警方依據弟弟所指的哥哥逃逸方向，順利攔截他，他怒氣未消地罵出三字經，指稱是弟弟拿瓦斯槍攻擊他，警方將2人帶回偵訊，兄弟互告傷害，弟弟還加告哥哥恐嚇，訊後依傷害、恐嚇等罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方攔截施暴的哥哥 。（圖／記者陳以昇翻攝）