女友買糖炒栗子剝不開　他爆氣與老闆互毆！4男女進警局互告

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一對情侶日前到夜市買糖炒栗子時，女友屢次剝不開，在旁的男友突爆氣，用手掃掉攤販上的栗子「收起來不要做了」，老闆表示願意教她剝，不然就退錢，男友仍不死心與闆娘起口角，老闆拿手機蒐證時，雙方爆發激烈肢體衝突，警方到場將4人帶回偵訊，訊後互告傷害、公然侮辱及毀損等罪。

▲女友（箭頭）伸手要撥掉老闆拍攝的手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，18日晚間6時許，31歲滿姓男子帶著女友26歲越南籍謝女，到蘆洲區成功路的夜市逛街，過程中跟攤販買了一包糖炒栗子，謝女屢次剝不開栗子，滿男突然爆氣跟老闆娘起口角衝突，還用手掃掉攤販上栗子，58歲李姓老闆在旁趕緊過來，表示願意教她剝，不然也可以退錢。

▼男友（箭頭）在攤商前與闆娘起口角，老闆在旁調解 。（圖／記者陳以昇翻攝）

滿男依舊怒氣未消，指責闆娘罵人，雙方再起口角，過程中老闆拿手機蒐證，謝女不滿被拍，衝去搶奪老闆手上手機，滿男趁機衝上猛毆老闆，雙方發生互毆激烈肢體衝突，警方獲報立即前往，並將雙方拉開，帶回派出所偵訊。情侶對老闆提告公然侮辱及傷害，老闆則提告傷害、毀損及公然侮辱等罪，全案依法送辦。

▼男友衝上前毆打老闆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方到場拉開雙方並帶回偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）