賓士掛假車牌駕駛昏睡　警驚見他大腿上1把槍…街頭圍捕還查到毒

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局員警在處理違規停車時，發現駕駛在車內睡覺，車子還懸掛假車牌，此時員警眼尖看到他腿上放置一把手槍，立即通報呼叫支援，就在支援警力到場時，駕駛突然驚醒發現員警，隨即踩油門加速逃逸，後來在路口擦撞2機車2汽車後棄車逃逸，員警追上攔截將他壓制逮捕，隨後在他車上起獲空氣槍及安毒，訊後依法送辦。

▲洪男逃逸被壓制逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，22日中午12時許，大觀所警員趙士寧、詹士緯獲報前往板橋區大觀路二段一處巷口處理違規停車，到場後發現34歲洪姓男子在賓士車內呼呼大睡，車子還懸掛假車牌，員警眼尖從車窗發現洪男大腿上放了一把手槍，機警地輕聲呼叫支援，大批警力沒多久趕到現場。

就在警方集結時，洪男突然驚醒，發現車外有員警，隨即入檔踩油門逃逸，員警也騎警車跟在後面鳴笛追捕，洪男開到板橋區南雅南路一段一處巷口時，連續擦撞2機車及2部小客車卡在車陣裡，隨即棄車快跑逃逸，員警發現在後追捕，在巷內將他壓制逮捕。後續在他車內起獲氣動式瓦斯空氣槍一把、鋼珠彈、塑膠彈及瓦斯鋼瓶，還有少量毒品安非他命及吸食器，訊後依毒品罪移送偵辦，懸掛假車牌部分依法告發開罰。

▼警方在洪男車內起獲空氣槍及安毒 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）