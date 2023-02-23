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台南古都潮風貌　美國在台協會高雄分處幫推歡迎來台南！

▲紐約時報風尚雜誌1月報導了台南的古都潮風貌，引發一股熱潮，美國在台協會高雄分處在官方臉書分享這則新聞，並推薦大家來台南走走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲紐約時報風尚雜誌1月報導了台南的古都潮風貌，引發一股熱潮，美國在台協會高雄分處在官方臉書分享這則新聞，並推薦大家來台南走走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紐約時報風尚雜誌1月報導了台南的古都潮風貌，引發一股熱潮，美國在台協會高雄分處(AIT Kaohsiung Branch Office)，特別在官方臉書分享這則新聞，並推薦大家來台南走走。

黃偉哲市長表示，感謝美國在台協會高雄分處的熱情推薦，就如同紐約時報風尚雜誌的報導所分享的，台南是台灣最古老的城市，具有生活美學的住宿、餐飲跟購物，不僅符合潮流，更是只有在古都才能享受到的舒適潮風貌，誠摯歡迎台灣朋友、外國朋友，還有我們的好朋友黃東偉分處長，來台南度過放鬆的假期，享受台南的景點、美食跟舒適氛圍。

▲紐約時報風尚雜誌1月報導了台南的古都潮風貌，引發一股熱潮，美國在台協會高雄分處在官方臉書分享這則新聞，並推薦大家來台南走走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府在連假期間推出多項特色活動，最具特色的就是FOCASA馬戲藝術節，將從2月22日起在臺南水交社文化園區熱鬧展演7天，由來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨的馬戲藝術家，帶來不同類型的演出風格，共計超過150場演出。與此同時，春天的台南還可以賞蜀葵、櫻花、木棉，加上各式各樣引人垂涎的美食小吃，相信會讓每個旅人流連忘返。

美國在台協會高雄分處臉書貼文：https://www.facebook.com/100064617582571/posts/pfbid0Gp2uBQVBHwzRtuGXtVAJGMpjyLPzQUpecEaUDfdwveoQvhqiGiCG8uDpKLVsPs4Ll/?d=n&mibextid=uc01c0

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