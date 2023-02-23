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媽祖保庇商機噴發　聯名潮流配飾、療癒系按摩器超搶手

媽祖商機湧現（圖／momo提供）

▲適逢農曆「三月瘋媽祖」遶境潮，網購平台湧現媽祖商機。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年度宗教盛事白沙屯媽祖遶境活動，日前順利圓滿結束，緊接著4月將迎來大甲鎮瀾宮媽祖遶境，信仰力持續發燒，給人安心療癒感的媽祖日用選品買氣隨之旺盛，又以信徒風靡的潮流系開運配飾、有戴有保庇的時尚口罩，及療癒舒壓的按摩器、記憶枕等媽祖IP聯名周邊最受消費者青睞。

信仰力商機當道，momo指出，今年2月至今媽祖相關日用品銷售較去年同期成長超過三成，尤其最受25歲至30歲瘋遶境的年輕族群喜愛，像是累計賣破萬顆的「Concern康生」媽祖有BOBI按摩枕（花生款）、「1/3 A LIFE」媽祖讓你靠 保庇千睡抱枕、「Fulux 弗洛克」大甲媽祖鎮瀾宮聯名款睡睡平安記憶枕、「VIVAWANG」白沙屯媽祖指定香氛祈福蠟燭，以及過火儀式加持的「LiNoos進香超值積木組」、「PP波瑟楓妮」白沙屯媽祖限定版石墨烯複合式機能腰夾等都是熱銷夯品，有戴有保庇的媽祖口罩也是爭相搶購的人氣品。

看準媽祖信仰年輕化，眾多潮流品牌特別推出限定款媽祖配飾助攻商機，巧妙結合傳統信仰與時下當紅時尚趨勢，momo據站上銷售觀察，以隨身搭配即可展現個人風格的潮流配飾最受消費者喜愛，預計4月大甲媽遶境加持下將帶動銷售翻倍成長。即日起也精選開運配件、文創周邊、按摩器材、寢具日用品到涮嘴美食，超過百件潮流系媽祖周邊商品全面下殺5折起。

媽祖聯名商品（圖／翻攝自東森購物網）

▲媽祖聯名配飾在東森購物網有不錯買氣。（圖／翻攝自東森購物網）

接下來將迎接大甲媽祖遶境，預計屆時會有來自各地的信眾和香客隨行，再掀一波媽祖熱潮，東森購物網也觀察到，大甲媽聯名商品業績比去年同期整體成長7成，消費客群年齡約35歲以上，可以隨身戴上加持好運又具潮流的配飾最熱銷，像是迷你觀音硬金編織手鍊、金榜文昌筆黃金墜子、觀音平安符琉璃黃金墜子、觀音硬金鋼編織手鍊、小神衣平安符硬金編繩手鍊，以及與鎮瀾宮聯名的健康鈦鍺項鍊、手環，在站上都有不錯買氣。

東森購物網3月1日至4月30日期間推出「真愛密碼X大甲媽聯名金飾」促銷活動，還有「配件x珠寶x宗教聯合活動」5折起，不限金額登記好禮3重抽，而參與繞境追媽祖，不僅防曬要做足，一雙好走的鞋也很重要，站上集結遮陽帽、袖套、墨鏡、後背包、健走鞋及「防曬三寶」冰感口罩、冰涼巾、冰感袖套等必備物，讓信徒在出發前可以在線上一次購足，事先做好萬全準備。

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