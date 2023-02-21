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就是她！日本美女記者談白沙屯「扛轎神奇體驗」　曝媽祖為1事停駕

▲▼白沙屯媽祖 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲扛轎的人員竟然就變成日本女記者，正面曝光。（圖／A-One音樂提供）

記者劉人豪／台北報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，20日下午4點在萬千信眾夾道高呼「進喔！進喔！」聲中，三進三退衝入大殿安座，圓滿完成南下北港朝天宮9天8的進香之旅。而在行程第6天(17日)發生一段插曲，一名日本女記者突然變成扛轎人員，而這名女記者身分曝光，她其實是台籍日本歌手安娜李，曾在《路~台灣Express~》 中與炎亞綸一起演出。

▲▼白沙屯媽祖 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲日本電視台首度來做白沙屯媽祖特輯，希望可以讓更多的人認識台灣。（圖／A-One音樂提供）

安娜李接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，白沙屯媽祖進香是台灣很具特色及代表性的民俗傳統文化，這次是日本TBS電視台「世界不思議發現」（世界ふしぎ発見）節目首度來做特輯，希望可以讓更多的人認識台灣，並透過節目的播出報導，搭建起「日台友好」的橋樑。

▲▼白沙屯媽祖 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲安娜李扛粉紅超跑時在直播中引起熱議。（圖／A-One音樂提供）

白沙屯媽祖進香最大特色，是沒有固定期程和路線，安娜李表示，她問了轎班人員媽祖是如何決定行進路線？而轎班人員就說他們會感覺到被壓著走的力量，她聽完以後實際扛轎，「我就想說現在是要轉彎嗎還是怎麼樣？但就是有一股力量，在這個時候會帶大家動起來」，而這股力量推著讓人往前，「那一瞬間我全身起雞皮疙瘩，有點像是神靈告訴妳，現在妳是我的腳，要幫忙神靈移動，那是非常不可思議的瞬間」，她也說媽祖在進香繞境的時候，沿路遇到布袋戲的時候會停駕，賞戲一陣子後才繼續前行。

▲▼白沙屯媽祖 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲這次白沙屯媽祖9天8夜進香之旅，日本電視台全程採訪。（圖／A-One音樂提供）

安娜李說，抬轎的時候有一種，「我進入到無敵狀態，我有一種無敵星星的感覺，我覺得現在的我，什麼事情都擋不住，現在的我可以有更多把愛分享出去的力量」。

▲▼白沙屯媽祖 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲安娜李指出，這次的採訪，感覺到信仰帶給人的力量。（圖／A-One音樂提供）

她表示，在這次9天8夜的過程中，一路上看到很多香燈腳滿臉熱淚，跪下來虔誠祈禱，感覺到這股信仰帶給人的力量，感受到人真正該有的善良本性，所以許多香燈腳會在現場發放食物，沿途都會清潔班自願做志工清掃，也有香燈腳會製作結緣品送人，全部的香燈腳不分國籍，就像一家人，「被香燈腳被感化到，多了很多崇敬的心情」。

▲▼白沙屯媽祖 日本女記者。（圖／A-One音樂提供）

▲許多香燈腳會在現場發放食物，沿途都會清潔班自願做志工清掃。（圖／A-One音樂提供）

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