快訊／外交部證實：美眾院中國委員會主席密訪台灣　會見蔡英文

▲美國眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

外交部發言人劉永健23日證實，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）於2月17日至2月20日訪問台灣，在台期間曾經拜會總統蔡英文、副總統賴清德等政要；至於美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否計劃於2024總統立委選舉後訪台？劉說，外交部目前沒有相關資訊。

劉永健今天在外交部例行記者會答覆媒體提問說，蓋拉格曾經於2月17日至2月20日訪問台灣，在台期間曾拜會蔡英文、賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，以及拜會我國產業界人士，訪台期間曾就台美共同關切的議題，以及強化台美關係，深入與國內各界交換意見。

媒體詢問，蓋拉格接受外媒訪問時，透露計畫今年夏天之前在台灣舉行聽證會，另麥卡錫可能在2024年初台灣大選後訪台？劉永健僅說，外交部目前沒有相關資訊，外交部的立場非常明確，歡迎美國國會議員來訪，展現對台支持，駐美代表處也會密切與國會友人保持聯絡，並適時主動對外說明。

此外，針對吳釗燮本周訪美，前往位於大華府地區的美國在台協會（AIT）華盛頓總部，媒體關注會中談了哪些議題？劉永健僅說，近年台美關係不斷深化，包括在經貿、科技、教育、文化、軍售、安全、國際參與、資安韌性等領域，台美夥伴關係全面提升，美國資深官員多次發表友我言論，展現重視台海穩定、對台安全承諾，此外，這也是美國跨黨派國會議員的共識，包括提出友我議案的次數、美國國會立法內容、國會議員訪台等，都是台美關係強化證明，台美雙方將就各項議題保持順暢緊密溝通。