連假優惠4大時段刷起來！1元搶米家無線吸塵器　iPhone 14 Plus又破盤了

▲iPhone 14 Plus 128GB、米家無線吸塵器mini在2/25整點時段祭出瘋搶價。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

228假期即將到來，無論要不要出門，都要把握網購優惠，不僅海鮮自助餐廳餐券千元有找、18人包棟住宿現省近萬元，iPhone 14 Plus 128GB、AirPods Pro 2又有破盤價可搶，米家無線吸塵器mini、POCO X4 Pro 5G最殺1元就能到手，不過優惠商品數量有限，想搶購的人，可以留意2/25這天4大開搶整點時段。

迎接228連假，同時提前為38女王節暖身，東森購物網「好想當女王」活動搶先開跑，萬件女裝99元起、專櫃大牌保養夯物與保健品下殺最低3折起，包括理膚寶水、資生堂及拉提美容儀等推限時優惠，Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水更有限量買1送1，整點再祭限時瘋搶，可以用超值價買到好物，活動期間還有眾多好康，全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等。

▲東森購物網「好想當女王」活動開跑，為38女王節暖身。（圖／翻攝自東森購物網）

連假預計再掀出旅遊熱潮，PChome 24h購物觀察到近期站上票券買氣高漲，近一週休閒旅遊票券業績較上週翻倍成長，美食饗宴、按摩美體也很熱銷，顯見消費者多會選擇聚餐、放鬆等行程來犒賞自己。站上也推薦「漢來海港餐廳平日下午茶即享券」，特價729元，全台都可使用；高CP值「烏來璞石麗緻溫泉會館-平日湯屋1.5小時+下午茶雙人券（紙券）」，平假日皆適用，特價2,680元；以及「長榮鳳凰酒店（礁溪）SPA專案」，特價只要1,188元；家族旅遊可參考「（親子/家族旅遊專案）宜蘭河岸好日子民宿－包棟18人」，住宿現省近萬元。

連假期間不想出門人擠人的話，蝦皮購物攜站上百大品牌推出連假5折起專區，包括理膚寶水、FUJIFILM、小米、Garmin等，將於2/25當天00:00、10:00、12:00、18:00四大整點時段輪番祭出瘋搶價，其中iPhone 14 Plus 128GB下殺價17,640元、AirPods Pro藍芽耳機第2代搭配MagSafe充電盒特惠價3,520元，米家無線吸塵器mini、POCO X4 Pro 5G只要1元，理膚寶水B5+全面修復霜升級版100ml 7件組用500元就能入手，想便宜換新機或是美容保養寵愛自己，可以鎖定這些夯品開搶，下單需注意的是，商品顏色、規格皆以實際賣家販賣商品頁物品為準。