　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

連假優惠4大時段刷起來！1元搶米家無線吸塵器　iPhone 14 Plus又破盤了

蝦皮購物連假5折起專區（圖／蝦皮購物提供）

▲iPhone 14 Plus 128GB、米家無線吸塵器mini在2/25整點時段祭出瘋搶價。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

228假期即將到來，無論要不要出門，都要把握網購優惠，不僅海鮮自助餐廳餐券千元有找、18人包棟住宿現省近萬元，iPhone 14 Plus 128GB、AirPods Pro 2又有破盤價可搶，米家無線吸塵器mini、POCO X4 Pro 5G最殺1元就能到手，不過優惠商品數量有限，想搶購的人，可以留意2/25這天4大開搶整點時段。

迎接228連假，同時提前為38女王節暖身，東森購物網「好想當女王」活動搶先開跑，萬件女裝99元起、專櫃大牌保養夯物與保健品下殺最低3折起，包括理膚寶水、資生堂及拉提美容儀等推限時優惠，Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水更有限量買1送1，整點再祭限時瘋搶，可以用超值價買到好物，活動期間還有眾多好康，全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等。

東森購物網「好想當女王」活動，提前為38女王節暖身（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「好想當女王」活動開跑，為38女王節暖身。（圖／翻攝自東森購物網）

連假預計再掀出旅遊熱潮，PChome 24h購物觀察到近期站上票券買氣高漲，近一週休閒旅遊票券業績較上週翻倍成長，美食饗宴、按摩美體也很熱銷，顯見消費者多會選擇聚餐、放鬆等行程來犒賞自己。站上也推薦「漢來海港餐廳平日下午茶即享券」，特價729元，全台都可使用；高CP值「烏來璞石麗緻溫泉會館-平日湯屋1.5小時+下午茶雙人券（紙券）」，平假日皆適用，特價2,680元；以及「長榮鳳凰酒店（礁溪）SPA專案」，特價只要1,188元；家族旅遊可參考「（親子/家族旅遊專案）宜蘭河岸好日子民宿－包棟18人」，住宿現省近萬元。

連假期間不想出門人擠人的話，蝦皮購物攜站上百大品牌推出連假5折起專區，包括理膚寶水、FUJIFILM、小米、Garmin等，將於2/25當天00:00、10:00、12:00、18:00四大整點時段輪番祭出瘋搶價，其中iPhone 14 Plus 128GB下殺價17,640元、AirPods Pro藍芽耳機第2代搭配MagSafe充電盒特惠價3,520元，米家無線吸塵器mini、POCO X4 Pro 5G只要1元，理膚寶水B5+全面修復霜升級版100ml 7件組用500元就能入手，想便宜換新機或是美容保養寵愛自己，可以鎖定這些夯品開搶，下單需注意的是，商品顏色、規格皆以實際賣家販賣商品頁物品為準。

ET快訊
快訊／小甜甜開戰家暴尪！　拎12萬名牌包現身
快訊／高雄月票方案出爐！　搭到飽只要399
天空霧茫茫！高雄驚見「上萬蜜蜂群」　騎士慘被螫
郭書瑤認：婚前必試車！　親揭理想條件
快訊／6000元來了！　正式公告「5種領錢方式」
26歲正妹是蛇頭！　手機驚見「男穿女內衣褲受虐」
他曬早餐店叫貨單打臉炎亞綸！　狠酸：不是缺蛋是「缺幻覺」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

連假優惠4大時段刷起來！1元搶米家無線吸塵器　iPhone 14 Plus又破盤了

江宏恩被嗆「電視台怪人」！他竟表明自己其實是「這種人」！

全聯雞蛋「限購2盒」每日分批上架！呼籲：效期短勿囤貨

直擊／超市、超商「蛋架慘況」！全聯還有蛋　一上架民眾搶買

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

百搭泡麵霸主統一麵超神吃法！網：別玩食物

今天揪團了！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝6天

全台通路「超殺優惠」懶人包！面紙買1送1、哈根達斯特價59元

貓奴荷包又要失守！貓之日盤點必收小物　肉球刷具、防撞貓爪太萌了

炸雞控必吃！肯德基「青花椒系列」下殺67折　優惠碼一次看

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

連假優惠4大時段刷起來！1元搶米家無線吸塵器　iPhone 14 Plus又破盤了

江宏恩被嗆「電視台怪人」！他竟表明自己其實是「這種人」！

全聯雞蛋「限購2盒」每日分批上架！呼籲：效期短勿囤貨

直擊／超市、超商「蛋架慘況」！全聯還有蛋　一上架民眾搶買

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

百搭泡麵霸主統一麵超神吃法！網：別玩食物

今天揪團了！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝6天

全台通路「超殺優惠」懶人包！面紙買1送1、哈根達斯特價59元

貓奴荷包又要失守！貓之日盤點必收小物　肉球刷具、防撞貓爪太萌了

炸雞控必吃！肯德基「青花椒系列」下殺67折　優惠碼一次看

家裡沒熱水器！他獨居「只能擦冷水澡」　基金會一手包辦

麥寮鄉斥資8500萬建棒球場　吉日動土「這群黑腹帥」擔綱禮生

經典賽自辦、官辦熱身賽　愛爾達提供完整直播

米蘭時裝周／宋慧喬神顏合體許光漢！FENDI百褶裙、多口袋包大玩浪漫龐克

偷拍學生在教室床戰　變態師「看到凍未條」要脅女學生和他壞壞

離婚官司開打！小甜甜遭家暴開戰嫩尪　拎12萬名牌包兩字回應媒體

超商裡吸毒！新北男蹲廁所超過1小時　眼神渙散「鼻孔白粉」露餡

日本3間櫻花旅宿！百年溫泉旅館泡湯賞櫻　東京飯店內就有百棵櫻花

人妻買房火速簽約！事後問銀行鑑價…反被笑「買貴100萬」哭了

9026客運脫班惹民怨！監理所連祭3罰單　「每次可罰9千到9萬」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

消費熱門新聞

限時4天！超商咖啡「只要10元」爽喝

超商連5天拿鐵買1送1、霜淇淋10元

肯德基「青花椒系列」下殺67折

全聯哈根達斯下殺！熱美式買1送1

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

全台缺蛋！賣場曝每日雞蛋賣光時間點

超商連7天「現烤番薯第2件2折吃」

江宏恩竟表明自己其實是這種人！

超商大杯美式／拿鐵買2送1爽喝6天

用咖啡養大！超商開賣「整顆高麗菜」

面紙買1送1！全台通路「超殺優惠」

直擊／超市、超商「蛋架慘況」

超商最新草莓優格巧克力霜淇淋開吃

百搭泡麵霸主統一麵超神吃法！

更多熱門

相關新聞

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

有許多人熱愛收藏蘋果老產品，而蘋果老產品也總是能以高價賣出。近日1支全新未開封的第一代iPhone，在LCG拍賣會上以6萬3356美元（約台幣193萬元）的高價拍出。據了解，這支第一代iPhone原先預計售價為5萬美元，iPhone售出的價格遠比估價高出1.3萬多美元。

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

iPhone升級iOS 16.3.1恐變耗電　外媒實測「XR」續航力少半小時

iPhone升級iOS 16.3.1恐變耗電　外媒實測「XR」續航力少半小時

春遊賞櫻　旅遊住宿券、泡湯券買氣熱

春遊賞櫻　旅遊住宿券、泡湯券買氣熱

更新iOS 16.3.1狂掉電！果粉+1傳災情

更新iOS 16.3.1狂掉電！果粉+1傳災情

關鍵字：

網購電商好康優惠iphone米家無線吸塵器旅遊票券

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面