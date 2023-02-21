iPhone升級iOS 16.3.1恐變耗電　外媒實測「XR」續航力少半小時

▲iPhone XR更新後續航力實測會降低約半小時。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果上週向iPhone用戶推送的 iOS 16.3.1 正式版更新，不過不少用戶都非常擔心耗電問題，近日也有國外的YouTuber針對多款iPhone設備升級 iOS 16.3.1後的耗電量進行測評，發現其中以 iPhone XR 機型感受耗電最明顯。

根據iAppleBytes利用Geekbench電池測試模式結果顯示，他們測評的 6 款新舊 iPhone 機型中，分別有iPhone SE 2代、 iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 與 iPhone 13，並都升級到 iOS 16.3.1，以及加入其他用戶實測 4 款 iPhone 電池續航力資料，進行實測電池續航力。

根據測試結果，在這11 款新舊 iPhone 中，其中iPhone XR 機型感受耗電最明顯，相比更新前的iOS 16.3 ，續航力會減少約半小時，其餘的型號都多在下滑15分鐘左右，屬於合理範圍，和更新前相比並不會有太明顯差異。

另外， iPhone 11 Pro Max 、 iPhone XS Max 以及iPhone 12 Pro Max機型，在升級 iOS 16.3.1 後，電池續航力反而有所提升，三款機型續航分別增加51分鐘、23分鐘和42分鐘。