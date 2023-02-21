逛線上旅展撿便宜！國內外旅宿、餐券下殺　韓國雙城玩5天9900元起

▲東森購物網推國內外旅遊商品限時促銷。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著疫情減緩與常態化，旅遊風氣復甦，住宿、泡湯等票券及旅行配件、登山露營用品，最近在網購平台上湧現買氣，瞄準接下來228連假與之後的清明連假，業者隨即展開線上旅展，針對國內外旅宿、美食餐券大打促銷折扣，民眾想省荷包的話，不妨把握檔期活動，比較一下各家價格撿便宜玩起來。

228四天連假即將到來，東森購物網針對賞花熱點、品牌住宿、團車小旅行等票券祭出5折起，同時網羅金山、北投、烏來、礁溪等各地特色大眾湯、戶外風呂及湯屋，主打泡湯券168元起即買即用；打算國外旅遊的人，也有精選日韓超夯行程下殺，例如雙人遊玩韓國雙城吃好住好玩好，五日遊未稅價9,900元起，挑選東京上野酒店或是大阪心齋橋ARROW酒店5天自由行，搭乘歌詩達郵輪莎倫娜號到沖繩、石垣四天，花不到2萬元就能輕鬆玩。

東森購物網觀察，站上旅遊商品買氣相較上月成長50%，又以住宿、泡湯類型票券最夯，花蓮「丘丘‧森旅」一泊二食、南投日月潭「瑞居渡假飯店」櫻花季一泊一食加贈九族文化村門票、台中「谷關溫泉飯店」雙人一泊三食加送八仙山折價券，以及萬里「萬金溫泉會館」、烏來「山之川溫泉會館」、北投「水美溫泉會館」，分別佔據兩大類別的熱銷TOP3。

▲韓國雙城5日雙人券便宜下殺。（圖／翻攝自東森購物網）

▲即日起至12/31為止使用優惠券還可享有額外折扣，去之前可以先把優惠券存在手機裡，結帳時出示即可。（圖／BicCamera提供）

momo購物網也分享，隨國境開放、出遊及聚餐回復，年初至今站上「旅遊商機」買氣較去年同期成長逾140%，國內旅遊以「宜花東區域」最夯，親子行程、花季住宿、景區飯店、溫泉旅宿等為熱門選擇，而迫不及待規劃出國旅遊的人，7成選擇自由行，主要是時間彈性自主，喜好的景點與行程都能隨心加入，其中又以鄰近的「日本」及「韓國」壓倒性勝出，為國境開放後首飛選擇。

線上逛旅展，momo購物網「2023玩轉世界」精選國外自由行、國外團體行、國內住宿、美食餐券、spa按摩等5折起，30家銀行再享最高20%回饋，國內賞櫻季推「華山觀止虫二行館一泊二食」，活動價5,980元起，平日入住再享免費房型升等，慢旅行有「泰安觀止雙人觀星情房一泊三食」，限量優惠價8,188元起；「樂桃大阪自由行五日」航班早去晚回，飯店離地鐵站步行只要3分鐘，能有充裕時間感受當地風情，限時優惠價15,499元起；懶人跟團五日行程「釜山鎮海賞櫻去」，櫻花、汗蒸幕、韓服體驗、血拚等一次跑透透，季節限定價11,900元起（另加稅金4,000元），4月連假也可加價出發。

▲線上旅展促銷「釜山鎮海賞櫻去」行程限量優惠。（圖／momo提供）

看準戶外旅遊熱潮，蝦皮購物網羅露營收納、月亮椅、烤盤、美食點心等野餐露營必備用品，祭出1元起優惠，輕便易攜帶的黎陽旅遊三件組，集結充氣枕、眼罩、耳塞，只賣1元；野餐點心格力高Bisco必思可 盒裝3入組、久坐也舒適的Horizon 野營軍風高背月亮椅，以及可以快速享用熱呼呼美食的海底撈 自煮火鍋，也通通1元，將於「2.25商城狂購節」當天限定時段開搶，而適合外出收納用的SPF省力四向收納美式小拉車，原價4,990元，限時下殺千元有找。