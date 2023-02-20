春遊賞櫻！旅遊住宿、泡湯票券買氣熱　揪人玩韓國5天萬元有找

▲民眾春遊賞櫻，同時帶動旅遊票券買氣。（圖／記者彭懷玉攝）

記者洪菱鞠／台北報導

正值櫻花季，民眾紛紛出遊去，隨著228連假將至，有的人會事先買好旅遊票券，帶動住宿券、泡湯券等近期網購買氣激增，其中星級「聯合住宿券」更是夯到銷量翻2倍；網購業者趁機推出國內外旅遊促銷活動，主打省荷包玩一波之外，計劃出國的人，日韓熱門行程有優惠下殺可以撿便宜，尤其玩韓國5天最殺萬元有找。

即將迎來228四天連假，想攜家帶眷或是揪三五好友春遊賞花去的話，東森購物網針對賞花熱點、品牌住宿、團車小旅行等票券祭出5折起，同時網羅金山、北投、烏來、礁溪等各地特色大眾湯、戶外風呂及湯屋，主打泡湯券168元起即買即用，打算國外旅遊衝一波的人，另有精選日韓超夯行程下殺，例如雙人遊玩韓國雙城遊吃好住好玩5天，最便宜萬元有找，另推薦東京上野酒店或是大阪心齋橋ARROW酒店5天自由行，搭乘歌詩達郵輪莎倫娜號到沖繩、石垣4天，不到2萬元就能省錢輕鬆玩。

東森購物網觀察，站上旅遊商品買氣相較上月成長50%，又以住宿、泡湯類型票券最夯，花蓮「丘丘‧森旅」一泊二食、南投日月潭「瑞居渡假飯店」櫻花季一泊一食加贈九族文化村門票、台中「谷關溫泉飯店」雙人一泊三食加送八仙山折價券，以及萬里「萬金溫泉會館」、烏來「山之川溫泉會館」、北投「水美溫泉會館」，分別佔據兩大類別的熱銷TOP3。

▲▼東森購物網推國內外旅遊商品限時促銷，其中，韓國雙城5日雙人券便宜到萬元有找。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩購物觀察平台數據也發現，因口罩限令再放寬及連假天氣轉涼，掀起春遊賞櫻泡湯熱潮，國內「旅遊住宿券」、「泡湯券」相關商品最具人氣，帶動平台整體票券業績較去年同期成長近2倍 ，其中「溫泉」關鍵字近期搜尋熱度更是激增18倍、溫泉券業績月成長超過6成 。

剖析Yahoo奇摩購物平台數據發現，結合櫻花秘境與近郊泡湯據點的北投、烏來地區溫泉券最受歡迎，平台旅遊券買氣最夯熱門地點則集中在交通距離適中又能遠離都市塵囂的「中部地區」，像是日月潭、武陵農場、清境等住宿票券業績近期皆翻倍漲。受通膨影響，可靈活任選全台旗下星級飯店入住暢遊的「聯合住宿券」買氣滾燙，推出後短短一週內銷量暴增近2倍 ，其中老爺酒店集團聯合住宿券和台糖聯合住宿券最受青睞，接連奪下住宿券熱銷榜冠、亞軍寶座。

不只國內旅遊夯，隨著疫情趨緩，出國的人越來越多，樂天市場觀察農曆春節連假過後，旅遊相關商品迎來2023年首波銷量高潮，包含行李箱、收納袋、旅行收納小物等，整體銷量較去年同期成長約2倍，進一步分析推測，受到國境開放且上半年連假較多，許多消費者紛紛開始規劃出國旅行，而為了節省旅費，部分旅客選擇搭乘廉價航空，只要一只登機箱即可輕鬆登機，省荷包又省托運時間，一舉兩得。