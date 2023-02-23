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大陸 大陸焦點 特派現場

屁孩闖400年古墓開直播！大膽開棺「擺拍+吻屍骨」...下場慘了

屁孩潛入明朝古墓葬直播。（示意圖／翻攝自微博）

▲屁孩潛入明朝古墓葬直播。（示意圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名男子去年和2名朋友擅自進入明朝古墓「果里巖洞葬」，不但用手機進行直播，過程中陳男還隨意打開洞內擺放的棺木，並將棺木內的屍骨取出任意擺拍，甚至應觀眾要求，親了一下死者的頭骨，附近居民一發現，立刻將他們圍住，隨後3名男子被帶往警局，最終男子被以侮辱屍骨罪判刑有期徒刑9個月。

綜合陸媒報導，大陸貴州省龍里縣人民檢察院近日公布起訴書， 位於貴州省龍里縣灣灘河鎮果里村的「果里巖洞葬」，2015年5月28日被貴州省人民政府列為省級文物保護古墓葬，始於明朝，洞內安葬的是果里村及外省吳氏宗族的祖先和近些年來60歲以上死亡的老人。

2022年3月28日21時許，陳姓男子、萬姓男子和李姓男子三人擅自進入「果里巖洞葬」內，各自使用手機進行直播，過程中，陳男隨意打開洞內擺放的棺木，並將棺木內的屍骨取出任意擺拍，非法使用屍骨賺取非法利益。

陳男因涉嫌盜掘古墓罪，被龍里縣公安局立案偵查。偵訊時陳男透露，擅闖古墓是為了直播賺錢，「進洞後我們都是將棺材蓋子推開，用手機照給觀眾看，觀眾說要看哪口棺材，我們就打開哪口棺材來拍攝。走到一口棺材旁邊，我用手將蓋子推開，從裡面拿出頭骨用嘴親了一口。」隨後他們就遭當地居民圍住。

貴州省龍里縣人民檢察院認為，陳男無視社會風尚和公共秩序，打開棺木，敞露屍骨，非法使用屍骨，其行為已經觸法，應當以侮辱屍骨罪追究其刑事責任，而陳男也對指控的犯罪事實和證據沒有異議，自願認罪，並向逝者後代賠禮道歉以取得諒解，最終法院一審判處陳男有期徒刑9個月，緩刑一年。

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