　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵：能不潮嗎

▲▼星宇航空首架A350-900交機，張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

▲星宇航空首架A350-900。（圖／星宇航空）

記者曾筠淇／綜合報導

近日星宇航空話題不斷，就有網友不禁好奇拋問，為什麼很多人都覺得搭星宇很潮？甚至還拍照打卡，不是就飛機嗎？貼文曝光後，底下網友紛紛點出2原因，「老闆開飛機欸」、「品牌形象的重要性就在這裡」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「星宇的潮度哪裡來的」為題發文表示，他觀察社群網站，發現上頭充斥著星宇很潮的風氣，且很多人搭乘以後，還會特別打卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO不禁感到納悶，星宇不就是飛機嗎？整體沒有特別奢華，服務也和其他家差不多，就算飛機餐好吃，但也沒到大勝其他家，星宇的潮度是從哪裡來的？為何年輕人好像都特別喜歡？

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕首架A350-900返台。（圖／星宇航空）

▲張國煒先前親駕首架A350-900返台。（圖／星宇航空）

貼文曝光後，不少網友直喊老闆會開飛機很猛，「K董開飛機不潮嗎」、「董事長會開飛機，還會修飛機，能不X嗎」、「哪家航空公司董仔自己直接去開飛機的」、「叫你老闆出來開」、「你老闆會開飛機嗎」。

再來，也有網友認為形象、設備新都是原因，「行銷很強，名字夠文青」、「很多知名設計師在操刀設計形象」、「目前是親力親為的形象，又東山再起，加上品牌新穎，看後續怎麼維持」、「保證新飛機啊，票價高一點我也要搭新飛機」、「新公司、新飛機，還不潮嗎」、「就新的比較有質感，但潮是你自己講的」、「還新飛機，飯看起來也比較好吃，還有特調飲品可以打卡」。

事實上，星宇航空董事長張國煒之前曾親駕首架A350-900，他落地後更直呼「飛得很順！」

▲▼長榮航空夏季班表起持續增班。（圖／長榮）

▲長榮航空。（圖／長榮）

此外，過去也有網友好奇詢問，星宇、華航、長榮大家會選搭哪一家？除了星宇外，底下網友也紛紛推薦，「華航就贏在便宜啊，短距離便宜就好」、「華航，我有買華航股票，支持一下」、「華航的空姐服務態度親切」、「經濟艙的話星宇，商務艙長榮」、「長榮啊，安全第一」、「長榮吧，很安全」、「長榮，習慣了。以前常飛的時候都劃長榮年票，一次12張要飛隨時打個電話就可以走」、「長榮商務艙服務不錯」。

值得一提的是，國際知名航空專業評鑑網站（AirlineRatings.com）前陣子公布最新飛航安全評比結果，長榮航空（2618）連續10年獲評為全球前20大安全航空公司，本次獲得第9名的肯定。今年第1、2名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、葡萄牙航空等國際知名航空公司。

至於華航，國際永續評比機構S&P Global公布最新 2023 年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）評鑑結果，華航在ESG（環境保護、社會責任和公司治理）獲評全球航空產業最高分，勇奪永續年鑑前 1% 最高殊榮，是台灣唯一六度入榜的運輸業者。

 ►衛生紙150抽「一包不用13元」　整年份一次買齊！

ET快訊
160萬勞工領錢了！　明入帳「每人平均1.8萬」
獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏聽判...只說3字
快訊／縣道突爆炸！　整條路被炸開
劉至翰消失2年改行！　日營業額破百萬
機師飛一半「死在駕駛艙」　機長降落才知伴屍
136元買「隱藏服務」！　他下飛機第1個拿行李
王建民捲辣女醫婚外情　關鍵證據曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵：能不潮嗎

華航奪「2023年永續年鑑」榜首！台灣唯一六度入榜運輸業

小叔愛上八大小姐！衛生超差「狂抓私處6hrs」...人妻怨：她還偷竊

PLG啦啦隊7秒片超晃　男粉激動「好兇喔！」本尊回2字害羞了

民眾狂跑超市搶蛋　陳吉仲：對消費者感到不好意思　

今文昌帝君生日！求升遷、旺考運必拜　帶「這供品」恐業績完蛋

旅外國人健保「停復保」違憲衛福部要修法　薛瑞元：先擬過渡期配套

頭汴坑溪飄腥臭成群死魚浮水面　民代質疑工廠偷放廢水

花136台幣買廉航1服務！旅日達人下飛機　「第1個拿行李」讚翻

指揮中心規劃「疫苗+1」未來每年打一劑　薛瑞元揭原因

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵：能不潮嗎

華航奪「2023年永續年鑑」榜首！台灣唯一六度入榜運輸業

小叔愛上八大小姐！衛生超差「狂抓私處6hrs」...人妻怨：她還偷竊

PLG啦啦隊7秒片超晃　男粉激動「好兇喔！」本尊回2字害羞了

民眾狂跑超市搶蛋　陳吉仲：對消費者感到不好意思　

今文昌帝君生日！求升遷、旺考運必拜　帶「這供品」恐業績完蛋

旅外國人健保「停復保」違憲衛福部要修法　薛瑞元：先擬過渡期配套

頭汴坑溪飄腥臭成群死魚浮水面　民代質疑工廠偷放廢水

花136台幣買廉航1服務！旅日達人下飛機　「第1個拿行李」讚翻

指揮中心規劃「疫苗+1」未來每年打一劑　薛瑞元揭原因

台積電下跌9元收507　台股下挫144點險守15400

快訊／上周才通過擴大排黑　黃承國時隔79天今銷假

格斯在台打造首座GWh國際規格電芯廠　預計今年第二季落成

快訊／西濱公路苗栗竹南段小貨車起火　滿載回收家具燒光了

獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏視訊聽判...只說3字

餐廳打工收到「30萬小費」　女大生當場哭了！神秘男客身分曝光

謝龍介曝陳宗彥案「豆哥」站台原因　大批綠營「拗過頭了」

星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵：能不潮嗎

索拉卡極限「1滴血」救Karsa、菲艾關鍵抓人再奪MVP...LPL前段戰績超拉鋸

華航奪「2023年永續年鑑」榜首！台灣唯一六度入榜運輸業

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

LINE公告「這功能」將結束

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝

女學生遭阿姨偷錄自慰聲　還傳給親戚

茶碗蒸擺一條深色條狀物！她讚：很濃郁

她試吃聯名飯糰失望了　釣出Joeman親回

台64「鬼切攔車」球棒猴亂舞　他嚇傻逃跑

拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊

他買到2盒蛋嗆沒缺蛋　鄉民看價格笑了：盤子

更多熱門

相關新聞

獨／「玉山星宇航空卡」卡面、優惠出爐！　海外5元換1哩

獨／「玉山星宇航空卡」卡面、優惠出爐！　海外5元換1哩

玉山銀砸重金拿下「星宇航空聯名卡」的發卡權，3月1日發卡，權益搶先出爐！根據DM，2023年6月1日到年底，卡友每年最高享18次免費使用機場貴賓室、8次免費機場接送，不限次數、每次最高30天免費機場外圍停車，四種卡面，年費最低200，首年免費。

拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊

拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊

星宇股價戲劇化！他用1部韓劇「形容K董」

星宇股價戲劇化！他用1部韓劇「形容K董」

星宇為何狂飆重跌？　一表秒懂興櫃特性

星宇為何狂飆重跌？　一表秒懂興櫃特性

星宇慘摔逾20%　最低報32元暫失航空股王

星宇慘摔逾20%　最低報32元暫失航空股王

關鍵字：

星宇星宇航空張國煒駕機PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

看似溫柔其實很難征服的3大星座

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面