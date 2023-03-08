陸人大代表稱「兩岸統一就不缺蛋」　陳吉仲酸：他們有糧食安全問題

▲農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪。（圖／記者宋良義攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重的缺蛋危機，針對台灣省全國人大代表鄒振球說，兩岸和平統一後，台灣缺蛋問題就可以解決。農委會主委陳吉仲今（8日）回應，中國本身也面臨很大的糧食安全問題，在國際市場大幅度搶糧，台灣農業生產技術反而樂於跟中國分享。

陳吉仲今出席立院聯席會「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」備詢，針對媒體詢問中國人大代表鄒振球提出「兩岸統一救蛋荒」說法，陳吉仲說，中國是有施打禽流感疫苗的國家，這也是為什麼農委會不從中國、越南、印度等地進口雞蛋的原因。

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陳吉仲指出，中國有十幾億人口，本身也面臨很大的糧食安全問題，在國際市場上大幅搶糧，過去台灣很多農產品，包括稻穀等都陸續供應給對岸，台灣農業生產技術也樂於與中國和其他國家分享，為全世界的糧食安全貢獻心力。

媒體追問，若三月底蛋蛋危機無法解除，是否會請辭下台負責？陳吉仲說，這段時間造成消費者、店家不便，感到非常抱歉，會盡全力在三月底前補足缺口，個人對職位不會戀棧，如果沒做好，當然會知所進退，只要在位一天就會做好該做的事情。

陳吉仲還說，目前中南部天氣回穩、二月禽流感高峰期已過，預計三月到六月國內雞蛋生產會陸續回穩，三月底前也會有超過五百萬顆雞蛋進口，目前除了澳洲外，也積極尋求檢疫、衛生條件都符合的進口國，若有消息會盡快對外公布。