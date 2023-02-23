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社會 社會焦點 保障人權

嚇壞！天母驚傳「不明液體」街頭亂潑　騎士返家脫衣驚見大破洞

▲▼ 天母 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

▲北市天母驚傳有名騎士遭不明液體潑灑，返家竟發現衣物破洞。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

記者黃宥寧／台北報導

嚇壞！北市士林區有名網友在臉書社團《靠北天母幫》PO文表示，本月20日騎車行經士東路口發現有液體飛過，本能反應閃過，但返家後脫下衣服後，竟發現有數個疑是腐蝕性破洞，最後他也不忘提醒大家要注意該路段。網友更緊張紛紛留言說，「嚇死人」、「一定要報警」。對此，警方也回應了。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

《靠北天母幫》網友餘悸猶存發文說，2/20下午下班，直行天母北路右轉中山北路往南方向行駛，大概在士東路口的時候發現有液體飛過來，本能反應閃了一下，也沒特別注意，回到家將衣服脫掉放籃子，今天洗衣服發現變這樣，請各位幫友經過那路段多注意一下，也不知道是什麼液體…還好沒接觸到皮膚。

但有網友緊張留言說，「要報警，要求調閱監視器，找出兇手，以免他繼續作亂。不管這是什麼液體，潑在皮膚或頭髮上一定受傷，潑到眼睛更糟。」、「這很恐怖耶 是有人蓄意嗎？應該報警重視起來」、「報警處理、如是行人走路那更嚴重，夏天穿著少衣服會傷及身體」。

對此，轄區警方表示，目前未接獲民眾反映或報案。

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