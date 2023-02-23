停紅燈突降下車窗喊救命！路人關心急報警　結局讓人拳頭硬了

▲郭姓男子在鳳山區五甲一路、光華路口等紅燈時大喊救命。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名郭姓男子去年12月19日晚上9時許，和朋友開車行經鳳山區一處路口停等紅燈時，郭男突然搖下車窗大喊「救命」，驚動不少路人，有民眾擔心發生意外也馬上報警，員警到場後郭男趕緊解釋只是和朋友在嬉鬧開玩笑，但警方仍依違反社會秩序維護法將他移送裁罰，法院審理後，認為郭男的舉動尚不構成驚嚇他人且有危害安全之虞之行為，判他不罰。

判決指出，郭男是去年12月19日9時許，和朋友開車經過鳳山區五甲一路、光華路口停紅燈時，坐在副駕駛座的郭男突然搖下車窗，大喊「救命」，當時車水馬龍，不少路人和民眾都當場嚇到，有人上前關切，也有人直接報警。

員警到場後，郭男才急著解釋說是和朋友在嬉鬧、開玩笑，並沒有真的被綁架或有生命危險，但警方仍認為他違反社會秩序維護法第63條第1項第6款規定，客觀上有以其他方法驚嚇他人，且有危害安全之虞，將他移送裁罰。

法院審理時，郭男辯稱當時也有路人上前關心，他有搖下車窗示意說他們只是在開玩笑等語，法官發現郭男除了搖下車窗喊「救命」外，並沒有再做任何的舉動，因此尚不足遽認此屬驚嚇他人且有危害安全之虞之行為，與社維法的構成要件不合，因此判他不罰。