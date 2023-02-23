　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票　士檢火速偵結起訴

▲▼林杏兒蕭景田 。（合成圖／／ETtoday資料照）

▲前國民黨中常委蕭景田及黨部執行長曾繁川以現金向數名里長買票，請求支持議員候選人林杏兒。（合成圖／／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

前國民黨中常委蕭景田和黨部執行長曾繁川，於去年9合1大選前以現金向多名里長買票，請求支持議員候選人林杏兒，曾與蕭各5萬、1500萬獲交保，林則遭檢方提起民事「當選無效」之訴。士林地檢署如火如荼偵辦，今（23日）偵結，依違反選罷法投票行賄罪嫌將蕭、曾提起公訴，收受1萬元現金9名里長也遭訴。

蕭景田、曾繁川在選前，為求林杏兒順利當選，以10000元不等現金放入信封袋，求選區內同黨里長投票及幫忙拉票，林杏兒也於去年12月2日經公告當選。

士林地檢署接獲相關情資後立即分案，由蔡景聖檢察官指揮北市調查處執行搜索蕭景田住居所等處，約詢曾繁川及多位里長，並通知證人北市議員林杏兒等人到庭，但蕭經傳喚始終未到，檢調前往蕭位於彰化住宅搜查，蕭竟上演「翻牆落跑」，去年12月29日遭通緝，蕭躲5天，直到今年1月3日才自行到案，蕭前、後遭2度聲押，法院最後裁定1500萬元交保。

檢方根據里長們證述、扣案物及相關證據等，認蕭景田、曾繁川共同涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，而另許姓等9名收下現金里長，則認現金是蕭給黨內的資源，並無收受賄賂事實，因此被依投票受賄罪起訴，另名張姓里長因認罪獲緩起訴。

士檢表示，接獲相關情資後，除就曾姓樁腳買票犯行深入釐清、縝密查證，並依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林法院對林杏兒提當選無效之訴，今年2月13日也首次開庭。

ET快訊
市場直擊！全台爆蛋荒　蛋農：上架就秒殺
星宇股價慘跌！　他買在頂樓「1天就賠900萬」
亞洲大學旁工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　學生緊急疏散
快訊／學測成績公布！　自然、數B滿級分人數腰斬
宋逸民涉逃漏稅「內政部4點回應了」　前教友怒揭難看吃相
快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票！　火速偵結起訴
不敢相信！許光漢夢幻同框宋慧喬　合照網全炸：突破次元了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

敬酒引口角！7煞深夜堵人「噴辣椒水+亂棒毆打」　他頭爆血送醫

亞洲大學旁塑膠工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　60名學生急疏散

墾丁民宿無照經營　挨罰30萬賴帳！查封上億元土地立馬繳清

快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票　士檢火速偵結起訴

假名媛誆「老闆乾女兒」騙5人！台版《創造安娜》得手千萬+2賓士

「舔嘴嘴」女老闆勾男業務摩鐵激戰　慘賠15萬…上訴後更慘了

鄉民爆掛飛柬埔寨班機「滿滿豬仔」…急喊救命！　航警局回應了

同學勇喔！趴馬路轉彎處玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避畫面曝

屏東東琉碼頭+華僑市場違停糾紛不斷　東港警加強整頓取締

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

敬酒引口角！7煞深夜堵人「噴辣椒水+亂棒毆打」　他頭爆血送醫

亞洲大學旁塑膠工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　60名學生急疏散

墾丁民宿無照經營　挨罰30萬賴帳！查封上億元土地立馬繳清

快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票　士檢火速偵結起訴

假名媛誆「老闆乾女兒」騙5人！台版《創造安娜》得手千萬+2賓士

「舔嘴嘴」女老闆勾男業務摩鐵激戰　慘賠15萬…上訴後更慘了

鄉民爆掛飛柬埔寨班機「滿滿豬仔」…急喊救命！　航警局回應了

同學勇喔！趴馬路轉彎處玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避畫面曝

屏東東琉碼頭+華僑市場違停糾紛不斷　東港警加強整頓取締

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

台積電等10家半導體廠配息誠意出爐！陸行之一張表秒揭

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

連日熔斷沒效？清淨海再秀大怒神　跌近40%後漲逾40%

余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

等5年！超夯「草莓優格冰淇淋」回歸　拌水果麥片+爆餡泡芙太欠吃

NCSoft與Amazon簽訂全球發行約　兩強聯手拚MMORPG新版圖

北市新舊屋鴻溝最大區　每坪價差上看50萬

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

普丁恐被「傭兵首腦」推翻　俄軍沒瓦格納會打！傳他想逼宮上位

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

社會熱門新聞

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

中山警夜襲大型賭場　近百賭客遭逮

台灣第一宗國民法官命案來了　24日首次開庭

即／蕭景田現金買票　士檢火速起訴

快訊／上班注意　國1林口段「2車追撞」

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

告名醫妻外遇王建民敗訴王文哲提上訴

更多熱門

相關新聞

賴清德邀新北里長同車視察！藍基層憂心　急回防為侯友宜固椿

賴清德邀新北里長同車視察！藍基層憂心　急回防為侯友宜固椿

面對2024總統大選，副總統賴清德動作頻頻，用心想鬆動新北市長侯友宜的本命區基層，賴日前更回萬里區老家，聽取地方民代建言，並邀里長共乘副總統座車一同視察。對此，新北市第12選區立委擬參選人簡榮宗表示，賴的「暖心舉動」讓他驚得立馬回防萬里，透過當地里長舉辦近百人的志工聚會，替藍營固椿，不讓賴越雷池一步。

就職不到1個月病逝！高雄又有里長要補選

就職不到1個月病逝！高雄又有里長要補選

普渡品當「敬老禮」　敗選里長買票

普渡品當「敬老禮」　敗選里長買票

私人救護車違停路邊爽睡　見學姊全都招

私人救護車違停路邊爽睡　見學姊全都招

貨車急奔殯儀館撞掉紅綠燈　網驚：還撿上車肇逃

貨車急奔殯儀館撞掉紅綠燈　網驚：還撿上車肇逃

關鍵字：

蕭景田林杏兒貪污士林北投士林地檢署曾繁川里長

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面