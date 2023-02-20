貨車急奔殯儀館撞掉紅綠燈！網驚：還撿上車肇逃　警查真相說話了

▲北市士林區嚴姓貨車駕駛，行經延平北路5段時不慎擦撞號誌桿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

有網友在臉書社團《我是社子人》PO文說，走在路上忽然聽到大聲刮聲，轉頭一看1輛貨車將路邊紅綠燈撞掉，駕駛竟下車把紅綠燈撿上車離開，直呼夠誇張，網友也紛紛留言說「貨車駕駛GG了肇事逃逸」、「賠不完」，疑肇事司機的老闆更留言緊急說明，對此士林交通警則作出回應。

網友於臉書PO文指出，19日下午2時許走在路上忽然聽到大聲的刮聲，轉頭一看，貨車撞到了路邊的紅綠燈，駕駛下車去銀行領錢，領完上車之後，居然是往前開然後再倒車把紅路燈直接撞掉，駕駛下車把紅綠燈撿上車就開車離開，有夠誇張。

文章一PO出來，也釣出許多網友留言說「都毀損公物還涉嫌盜竊公物了，竟然還有人幫敲顛覆三觀」、「看來這號誌燈設立點問題很大」等抨擊留言。

而疑肇事司機的老闆也在底下回應說：「抱歉，這是敝公司司機撞到的，當下因為要趕殯儀館佈置會場，所以已經先打電話通知警察局跟交通隊登記了」後續也會負責相關賠償修繕問題，對於造成感觀不佳，在這替敝同仁說聲抱歉。

對此，士林交通警則指出，19日15時許就接獲45歲嚴姓司機自行報案，同時承認撞到號誌桿，目前也通知對方到交通隊說明，並無肇事逃逸事實。