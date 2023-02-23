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永康警運用科技裝備執法 「攜帶式活動地磅」超載無所遁逃

▲永康警分局運用科技執法裝備「攜帶式活動地磅」器材，針對大型載重車往來重要路段實施攔檢、過磅，以遏止駕駛人違規超載，惡意逃避過磅，取締強度增20％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康警分局運用科技執法裝備「攜帶式活動地磅」器材，針對大型載重車往來重要路段實施攔檢、過磅，以遏止駕駛人違規超載，惡意逃避過磅，取締強度增20％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期常見砂石車及大型貨車在道路上呼嘯而過險象環生，尤其是稍不甚撞擊車輛或行人時，往往會造成車毀人亡，為減少大型車因超載造成路面壓損、及交通事故，永康警分局運用科技執法裝備「攜帶式活動地磅」器材，針對大型載重車往來重要路段實施攔檢、過磅，以遏止駕駛人違規超載，惡意逃避過磅。

▲永康警分局運用科技執法裝備「攜帶式活動地磅」器材，針對大型載重車往來重要路段實施攔檢、過磅，以遏止駕駛人違規超載，惡意逃避過磅，取締強度增20％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局22日規劃「取締違規砂石車及各型大貨車」專案勤務，以維護交通秩序與市民安全；交通組組長葉敏旭說，統計2023年1月迄2月22日，取締大型車違規116件，其中超載32件、闖紅燈13件、未依規定裝設視野輔助系統6件及其他各類違規65件，較2022年同期取締96件，增加20件，取締能量增加20％，永康分局將持續不定期規劃專案取締勤務，並加強假日期間取締。

▲永康警分局運用科技執法裝備「攜帶式活動地磅」器材，針對大型載重車往來重要路段實施攔檢、過磅，以遏止駕駛人違規超載，惡意逃避過磅，取締強度增20％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另統計2023年1月份大貨車A2交通事故發生5件、造成6人受傷，較2022年同期發生7件、9人受傷，事故減少2件、受傷減少3人，顯見活動地磅發生功效，防制大貨車交通事故之發生。

▲永康警分局運用科技執法裝備「攜帶式活動地磅」器材，針對大型載重車往來重要路段實施攔檢、過磅，以遏止駕駛人違規超載，惡意逃避過磅，取締強度增20％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，大型車因體積大、車身重，行駛時視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對較低，常因視野死角與內輪差影響肇事，所以視野輔助系統重要性就可發揮作用，另大型車駕駛務必保持良好駕駛習慣，行近路口記得「慢、看、停」，才能減少事故，切勿抱持僥倖超速、超載及闖紅燈心態，以免憾事終身。

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