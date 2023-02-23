全台通路「超殺優惠」懶人包！面紙買1送1、哈根達斯特價59元

▲萊爾富推出哈根達斯指定冰品下殺59元、面紙買1送1。（圖／萊爾富提供）



生活中心／綜合報導

快來撿便宜！《ETtoday新聞雲》為讀者彙整本期各大超市、量販、超商通路最殺優惠，其中，萊爾富推出面紙買1送1以及哈根達斯指定冰品特價59元，而全家則是有1元茶葉蛋、家樂福有UCC濾掛式咖啡買1送1，可要把握機會省荷包了。

家樂福



◎UCC濾掛式咖啡（法式深焙／典藏風味／炭燒）

優惠：160元買1送1／盒

期限：即起～3月1日

◎清淨海環保洗衣粉（1.5公斤）／洗衣精（1800克）／地板清潔劑（2000ml）/

優惠：190元買1送1

期限：即起～3月1日

愛買



◎康乃馨護墊系列（無香／微香）

優惠：買1送1，平均每包39.5元

期限：即起～3月1日

好市多



◎TCL98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）

優惠：原價259,999元，特價199,999元，省6萬元

期限：即起～2月26日

◎冷凍軟絲

優惠：原價799元，特價549元，省250元

期限：即起～2月26日

全聯



◎特選熟成午仔魚(220~300g/尾)

優惠：原價179元，特價159元

期限：即起～3月16日

◎維他露舒跑運動飲料(590ml)

優惠：單瓶20元，買4特價69元，平均一瓶17.3元

▲全聯特選熟成午仔魚特價159元。（圖／全聯提供）



美廉社



◎Simple Life蔥油乾拌麵X3包

優惠：原價每袋130元，特價109元

期限：即起～3月7日

◎VV非基改豆干（沙茶、黑胡椒口味）

優惠：原價每包48-50元，特價任選2包62元

期限：即起～3月7日

大潤發



◎冰鮮午仔魚(300公克+-10%/尾)

優惠：原價109元，特價99元

期限：即起～3月16日

◎阿城鵝肉 鵝油辣椒/鵝油香蔥/鵝油香蒜 220公克/瓶

優惠：原價280元，特價260元

期限：即起～3月8日

7-11



◎家庭號飲品

優惠：單件下殺95折，OPEN POINT會員還可再加贈點數，換算下來平均73～89折

期限：即起～3月7日

◎特大杯美式

優惠：買1送1

期限：2月24日～2月28日

▲7-11家庭號飲品下殺最低73折。（圖／7-11提供）

萊爾富



◎舒潔溼式面紙（10抽）、舒潔袖珍面紙（3包入）

優惠：買1送1（價格不同則以第2件5折計）

期限：2月24日～2月28日

◎哈根達斯指定冰品

優惠：原價115元，特價59元，約5.1折

期限：2月24日～2月28日

全家



◎特濃美式／拿鐵

優惠：任選2杯99元

期限：即起～3月21日

◎1元茶葉蛋

優惠：購買指定飲品1件「+1元」就可多吃茶葉蛋1顆

期限：即起～3月7日

OK mart



◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～3月8日