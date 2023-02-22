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超商開賣「整顆高麗菜」了！首創用咖啡養大　還有限定便當

▲▼超商首創「永續農場」 用咖啡渣養高麗菜。（圖／7-11提供）

▲7-11將咖啡渣回收再利用，變成有機肥料施用於高麗菜田。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

每天早上喝杯咖啡，是很多人的生活日常，但你知道嗎？其實你喝的一杯咖啡也能友善土地、守護地球！就有超商首推動全新咖啡循環再生計劃，將門市咖啡渣回收轉成有機肥料，再施用於高麗菜田間，最後這些高麗菜會被製成鮮食便當配菜或於門市整顆新鮮販售。

7-11首創「永續農場」計劃推動咖啡循環再生，透過回收門市咖啡渣，轉製為有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到7-11門市販售，這一趟咖啡循環再生旅程，首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜，推估可製作70萬個鮮食便當配菜，將於中南部門市限量、限店販售，部分鮮採高麗菜即日起於570間門市生鮮蔬果專區限量販售。

▲▼超商首創「永續農場」 用咖啡渣養高麗菜。（圖／7-11提供）

▲首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜，推估可製作70萬個鮮食便當配菜，於限定門市限量販售。

此外，7-11也在綠色消費上不遺餘力，例如在門市推出「i珍食」惜食專案減少食材浪費，平均每間門市可提升1成食材使用率；2022年更打造「OPEN iECO循環杯機」，提供循環杯租借服務等，目前已有近5000人次體驗，甚至還在全台建置「高效智慧回收機」，累積回收近150萬個寶特瓶與近30萬顆乾電池。

▲▼必勝客推「呷霸王紅糟肉圓比薩」。（圖／業者提供）

▲超狂紅糟肉圓比薩限時4周吃。（圖／必勝客提供，下同）

繼蚵仔煎、豬血糕後，必勝客這次選中「肉圓」作為主角，推出全新「呷霸王紅糟肉圓比薩」，有別於以往非炸即蒸的肉圓吃法，首度打造「烤肉圓」，每一顆肉圓內餡特意使用屏東紅糟醬抓醃入味、帶著微微酒香的豬肉加上雲林產麻竹筍，再用豬油及香油煸出蝦米鮮味及香菇香氣，最後拌入油蔥酥提味，口感多汁飽滿。

▲▼必勝客推「呷霸王紅糟肉圓比薩」。（圖／業者提供）

▲1個比薩裡頭放滿了9顆肉圓。

醬汁部分則是選用台灣契作稻米製成無人工添加糯米粉佐以蒜頭，重現經典古早味的肉圓米醬，最後撒上彰化小農香菜，每一口還能吃到拔絲起司、薄脆餅皮，肯定要搶嚐鮮，即日起於全門市限時4周上市，數量有限、售完為止，且開放搭配外帶買大送大，外送買大送小等優惠，趕緊揪同事、朋友一起吃。

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