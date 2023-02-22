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開學季應援！　超商限時2周「飯糰、麵包下殺第2件6折吃」

▲▼全家開學季限時優惠。（圖／業者提供）

▲超商應援開學季祭出一系列優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

應援開學季！有超商特意祭出「飯糰第2件6折」優惠，並提供4口味任選，像是「日式野菇」、「紐澳良烤雞」等都有，加碼還有麵包、土司、蛋糕也能享全品項同價位第2件6折好康，即日起限時2周於全門市開吃。

▲▼全家開學季限時優惠。（圖／業者提供）

▲4款飯糰下殺第2件6折吃。

全家祭出「開學季幫打氣」限時優惠，即日起至3月7日於全台門市爽吃「4款指定金飯糰第2件6折」，口味有「日式野菇」、「鮭魚海帶芽」、「溏心蛋五目」及「紐澳良烤雞」，其飯糰更是全面升級成台東池上米提升口感，搭配指定飲料還可享49或59元餐促優惠；加碼還有麵包、土司、蛋糕全品項則同樣可享「同價位第2件6折吃（不同價位以2件8折計算），趕緊衝搶小確幸。

▲▼ 超商2大抗漲優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出最新2大抗漲優惠。

另，7-11即日起至3月7日則祭出「2大抗漲優惠」，有家庭號飲品下殺單件95折，會員還可再加贈點數，換算下來平均可享73至89折優惠；像是瑞穗鮮乳930ml原價92元，單件95折後優惠價87元，還能再回饋7點OPENPOINT點數，等於只要80元，瑞穗鮮乳大容量1858ml原價179元，95折後再回饋10點OPENPOINT點數，現省19元。

再來則是中南部限定3400間門市「麵包優惠」，今（22）日可享「指定麵包2入50元」，品項包含經典款菱格香菠蘿麵包、海鹽羅宋、卡士達等人氣商品，還有近期超夯韓式蒜蒜包；另，即日起至3月21日接續於中南部地區限定門市展開麵包指定品項「第2件69折」好康。

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