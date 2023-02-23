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4血型人妻「婚後真面目」曝光！她付出所有　老公怎能不寵愛

▲▼ 新郎新娘,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲4血型人妻婚後真面目一次曝光。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

不想成為「速食愛情」時代下的犧牲品，婚後你努力成為外人眼中的好妻子、好媽媽嗎？心想一定得具備溫柔婉約、逆來順受又可愛迷人的特質才得人疼？塔羅牌老師艾菲爾揭密4種血型A、B、O、AB人妻婚後性格，正所謂「種什麼因，得什麼果」，太太的性格養成絕對與先生有關聯。

血型A、B、O、AB型的老婆是可愛還是可怕？艾菲爾一次分析：

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1.血型A人妻：

你頭腦聰明、思緒清晰，總能把家務事打理得妥妥當當，還能兼顧好自己的工作，讓老公無後顧之憂地拚事業，加上能理解男人心思，因此鮮少做出無理取鬧的行為，即使內心有小委屈，不到爆發邊緣是不會輕易抱怨的；只不過，你的內心也較容易產生不安全感，只是藏著不說。因此，平時需要老公多關心，無論是聊工作或每天心情也罷，最重要就是讓你有被愛、被關注的感覺，婚姻生活熱度才得以保持。

2.血型B人妻：

你十分重視老公的看法與感覺，而為了不讓自己變成黃臉婆，讓老公對自己失去新鮮感而去找小三，每天花時間努力打扮自己，就為了呈現最好的一面給對方，並努力學料理讓對方在家也能享受美食，這一切都是為了愛！因此，老公應時常把讚美的話掛嘴邊，千萬別吝嗇稱讚，才能讓老婆覺得付出沒白費，反而從中得到心靈上的滿足，夫妻情感也會慢慢升溫。

▲▼下廚,煮飯,料理。（示意圖／CFP）

▲B型血人妻會學著下廚，抓住老公的胃。（示意圖／CFP）

3.血型O人妻：

你面對家庭、老公相當忠誠，並認知到男人的虛榮心絕不能被破壞，因此出門給足對方面子，秉持著「在外不吵架、要吵關起門來吵」的原則，不讓男人在外難看，獨自吞下心中怨氣。更棒的是，即使生氣也很快就氣消，不想讓差勁的氣氛破壞感情，兩人相處上你較會做出讓步舉動。老公可得要理解如此體貼的想法，對老婆多點耐心與主動關懷，偶爾親自下廚，老婆絕對暖在心、加倍回報。

4.血型AB人妻：

一旦嫁為人妻，你便願意無條件為老公付出，一心想成為伴侶的避風港。當老公在事業上受挫、忙碌一整天後身心俱疲回到家，你肯定用盡方法給予對方溫暖，不管是一起罵上司也好，或當開心果逗樂對方，都希望老公能再次振作，簡直是貼心小棉襖，老公怎能不寵愛？在平凡無奇的日子裡，偶爾送小禮物給對方驚喜，肯定對婚姻生活大加分。

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