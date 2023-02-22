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史上最強！新娘爸致詞笑翻網友　「我是今天在場最不快樂的父親」

記者詹雅婷／綜合報導

都說女兒是爸爸的前世情人，隨著女兒出嫁，爸爸心中的不捨可想而知。不過依據近期在網路上流傳的影片，有爸爸在婚宴上以詼諧口吻致詞，展現出超強的即席演說功力，讓網友稱讚，這是無法超越的最強新娘爸爸致詞。

「我是今天在場最不快樂的父親」，這名爸爸在影片一開頭就苦訴女兒出嫁的心聲，「有人告訴我今天千萬要挺住，千萬不能哭，因為現在很流行『嫁的是女兒，哭的是爸爸』，我要告訴這些關心我的朋友們，你們今天可能會很失望，因為我在家裡，淚已流乾，今天你們看不到我的激情演出。」

這一席話讓台下參加喜宴的人當場笑翻，爸爸繼續說，大家都恭喜他，「我把地球上我最心愛的女人，託付給一個，我不怎麼認識的男人，我的心裡感覺真的是很複雜」。

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爸爸透露，因為女兒只給2分鐘致詞，第一句話要送給新郎，「你娶到她真的『卯死啊』（賺到了），你對新娘，就跟我對我岳父的女兒一樣就可以，『因為我很難超越』。」至於給新娘的一句話，爸爸說，新郎是她挑的，責任自負。但是爸爸話鋒一轉提到，「妳家離我家，開車只要15分50秒，吵架吵輸了，趕快打電話給我，我隨後就到！」

爸爸口中的這些話，道盡寶貝女兒出嫁的不捨，也讓網友稱讚，這是無法超越的最強新娘爸爸致詞。

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