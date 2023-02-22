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「台灣中心」5點聲明：曾聖光款項全數交付家屬　土耳其帳目公開

▲▼震不垮愛心！ 台灣雷伊漢勒世界公民中心庇護土國災民 恐缺水、瓦斯。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

▲台灣中心執行長裘振宇針對「曾聖光」與「土耳其」款項質疑做出說明。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

記者林彥臣／綜合報導

「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）近來替土耳其震災發起募款計畫，但執行長裘振宇卻遭質疑，他任職理事長的國際人道建築與教育協會，去年替戰死烏克蘭台籍士兵曾聖光募款的專案結束後，又私自重啟募款，有詐欺之嫌。22日晚間「台灣中心」在臉書發表聲明回應5大質疑，包括曾聖光款項與土耳其帳目等質疑。

「台灣中心」臉書聲明指出，協會於 2022 年 11 月 8 日 開始本專案募款，至 2022 年 11 月 25 日 結束，並於 11 月 30 日將募得新台幣 4,376,991 元款項全數交付聖光家屬。

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聲明指出，協會同仁於 2023 年 01 月 18 日登入 NetiCRM 系統時，發現該專案仍為開啟狀態，隨即將其關閉。之後於 2023 年 02 月 11 日查核發現共有九筆捐款，其中五筆透過線上捐款，款項已退回捐款人，另外四筆直接匯入協會銀行帳戶，因未附聯絡資訊，故依其原指定用途全數轉給聖光家屬。

協會絕非刻意重新開啟募款，亦未於專案後進行任何宣傳，但未確保所有管道均完全無法付款確為協會疏失，協會將強化內部管理流程，包含系統登入權限控管、金流查核與系統操作教育訓練。

關於土耳其帳目的部分，「台灣中心」也說明提到，已將2022 年 6 月之前，由台灣中心第二期工程款與營運費部分花費金額，附上支出單據截圖佐證，2022 年 6 月後的支出正由當地協會整理單據中，亦將公開以供查核。

「台灣中心」強調，理事長裘振宇表示絕無貪墨任何一筆款項至私人所用，由理事長個人帳戶捐款至台灣協會帳戶的所有金額亦非群眾集資所得款項，並願意提供帳戶金流供獨立會計單位查核，自 2022 年 4 月 6 日起，土耳其「台灣中心協會」已能提領來自台灣的匯款，故往後協會之捐款，皆以直接匯入的方式進入土耳其的「台灣中心協會」。

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