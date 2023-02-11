快訊／遭爆疑募款詐欺　台灣中心出面駁：從未重啟捐款系統

▲台灣中心執行長裘振宇。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）



實習記者李密／台北報導

日前土耳其發生規模7.8強震，世界各國捐款、物資不斷湧入，長期在土耳其的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱「台灣中心」）也發起募款。不過，科技專家許美華10日在臉書揭發「台灣中心」內幕，指台灣中心曾幫「赴烏克蘭參加志願軍不幸身亡」的阿美族勇士曾聖光募款，沒想到募款專案時間結束後又重啟，律師認為「台灣中心執行長裘振宇若未經家屬同意，重啟曾聖光募款專案，有詐欺取財罪嫌疑 」。台灣中心11日回應，協會結束募款活動至今，沒有再執行線上募捐行為，線上捐款系統也從未開啟過。不過，活動結束後，有3筆民眾的自行匯款未刷簿所以沒發現，隨後也轉匯至曾聖光家屬指定帳號。

▲25歲台灣阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參軍陣亡。（圖／翻攝臉書）



台灣中心11日表示，去年10月，來自花蓮的曾聖光不幸在烏克蘭戰場罹難，聖光家屬透過友人R聯繫裘振宇，希望為他籌措治喪費用，經過討論家屬同意「國際人道建築與教育協會」（以下簡稱「協會」）為主體、完全無償代為協助募款工作，發起了「聖光回家了｜勸募計畫」。

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台灣中心說，過程當中協會吸收所有人力成本、分毫未取，甚至自掏腰包協助投注廣告費，只希望能讓願意支持聖光的台灣民眾共同盡一份心力，寬慰家屬的心。計畫開始後，募款迅速湧進，協會亦依照雙方所簽署的結案時間 11 月 25 日結束募款活動，並於同日於粉專公告活動結束並關閉捐款系統，其後在四天內處理款項清點與收據開立，於 11 月 30 日將款項全數交付聖光家屬，其中不乏善心人士詢問希望加入捐款，協會也都以專案已結束為由婉拒。

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台灣中心強調，協會自結束募款活動至今，沒有再次執行相關線上募捐行為，線上捐款系統也從未開啟過。事件結束後，協會也收到聖光家屬親筆簽名的感謝信。於匯出所有專案捐款款項後，12 月至 1 月間確有三筆民眾自行以匯款匯至協會帳戶，並以註記方式標明「聖光專案捐款」的款項（共計 2,000 元），因未立即刷簿，當下並未發現，協會也將立刻匯出至聖光家屬指定帳號。

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台灣中心補充，以上過程均有合約、匯款水單與對話紀錄等供佐證。即使已經盡力，顯然溝通仍有不足之處，讓家屬和熱心朋友對此募款事件有不圓滿的感受。願意接受任何建議力圖改進，希望讓聖光家屬重回平靜，也讓協會未來能做的更好。