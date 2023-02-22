PLG啦啦隊7秒片超晃　男粉激動「好兇喔！」本尊回2字害羞了

▲芊芊是台新夢想家「Formosa Sexy」成員。（圖／翻攝自FB／賽場嬌點 Sport Beauties）

網搜小組／鄺郁庭報導

球賽好看的不只是場上球員賣力表現，啦啦隊也常常成為焦點。粉專「賽場嬌點 Sport Beauties」日前就分享P.LEAGUE+職籃7秒片段，截下台新夢想家一名啦啦隊員「超兇」畫面，讓一票男網友激動喊「超越勝負的感動！」貼文也釣出本尊親回。

時常捕捉賽場邊正妹的FB粉專「賽場嬌點 Sport Beauties」18日貼出7秒片及2張截圖，分享P.LEAGUE+職籃17日福爾摩沙台新夢想家的啦啦隊「Formosa Sexy」表演片段，直呼「建議這支影片上班前看完，上班不要看」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可以看到，女孩們都身穿黑色小背心及熱褲在表演，突然畫面聚焦在成員「芊芊」身上，她當時正好彎下腰熱舞，不僅露出超深邃事業線，胸前也跟著音樂節奏狂抖，讓大票男網友直讚，「這世界真是太美好了」、「頭昏眼花」、「這才是正片吧？比賽都是廣告」、「好『兇』喔！」

看到自己被捕捉，芊芊現身影片留言處驚呼「是我！」還附上一個害羞的表情符號，也在另一篇彎腰露深溝的截圖貼文下方笑讚「太會截圖了」，讓粉專小編直呼「必須的。」據悉，芊芊本名王芊茵，出身台北市立大學舞蹈學系，IG擁有15萬粉絲追蹤，人氣相當高。