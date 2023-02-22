蘋果突上架新產品！Beats Fit Pro「3款新色」　不用7000元買得到

▲蘋果官網突襲上架 Beats Fit Pro 真無線入耳式耳機 3款新色 。（圖／翻攝自推特）
記者邱晟軒／綜合報導
彭博記者 Mark Gurman 日前爆料指出，蘋果（Apple）即將推出全新 Beats Fit Pro 系列產品，果不其然蘋果官網突襲上架3款新色，消息曝光後，令果粉為之瘋狂。
蘋果官方網站今天無預警上架全新真無線耳機 Beats Fit Pro 系列產品，分別為霓光黃（Volt Yellow）、珊瑚粉（Coral Pink）和浪潮藍（Tidal Blue）3種新色，售價為 6990 元，不過台灣官網目前尚未公布開賣時間，僅顯示即將登場。
Beats Fit Pro 目前市面上提供4種顏色可供選擇，分別為經典黑紅（Beats Black）、白（Beats White）、瑩石紫（Stone Purple）和鼠尾草灰（Sage Grey），此次又推出3款新顏色，為果粉提供了更多樣的選擇。
▲蘋果台灣官網同步上架，不過目前尚未正式開賣！（圖／蘋果台灣官方網站）
Beats Fit Pro 於2021年11月首次發布，主打全新設計的彈性耳翼，搭載Apple的H1芯片，能讓用戶透過一鍵配對功能，快速配對所有 Apple 裝置，從 iPhone 切換到 Mac 或 iPad 時，自動切換功能會重新導向音訊，另外還支援免提 Siri、音訊共享等功能。
在音質方面，Beats Fit Pro 採用量身打造的的原音平台，能提供震撼而均衡的聆聽體驗，專有的2件式振膜層驅動單體位於雙聲室外殼內，提供清晰的音質和優異的立體聲分離效果，進階數位處理器會將音訊表現最佳化，帶來嘹亮清晰的音質，同時消除環境噪音。
Beats Fit Pro 附帶簡潔的充電盒，可以為耳機提供最長24小時的播放時間，更支持快速充電，僅需充電5分鐘即可獲得1小時的播放時間。
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