蘋果突上架新產品！Beats Fit Pro「3款新色」　不用7000元買得到

▲蘋果官網突襲上架 Beats Fit Pro 真無線入耳式耳機 3款新色 。（圖／翻攝自推特）

記者邱晟軒／綜合報導

彭博記者 Mark Gurman 日前爆料指出，蘋果（Apple）即將推出全新 Beats Fit Pro 系列產品，果不其然蘋果官網突襲上架3款新色，消息曝光後，令果粉為之瘋狂。

蘋果官方網站今天無預警上架全新真無線耳機 Beats Fit Pro 系列產品，分別為霓光黃（Volt Yellow）、珊瑚粉（Coral Pink）和浪潮藍（Tidal Blue）3種新色，售價為 6990 元，不過台灣官網目前尚未公布開賣時間，僅顯示即將登場。

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Beats Fit Pro 目前市面上提供4種顏色可供選擇，分別為經典黑紅（Beats Black）、白（Beats White）、瑩石紫（Stone Purple）和鼠尾草灰（Sage Grey），此次又推出3款新顏色，為果粉提供了更多樣的選擇。

▲蘋果台灣官網同步上架，不過目前尚未正式開賣！（圖／蘋果台灣官方網站）

Beats Fit Pro 於2021年11月首次發布，主打全新設計的彈性耳翼，搭載Apple的H1芯片，能讓用戶透過一鍵配對功能，快速配對所有 Apple 裝置，從 iPhone 切換到 Mac 或 iPad 時，自動切換功能會重新導向音訊，另外還支援免提 Siri、音訊共享等功能。

在音質方面，Beats Fit Pro 採用量身打造的的原音平台，能提供震撼而均衡的聆聽體驗，專有的2件式振膜層驅動單體位於雙聲室外殼內，提供清晰的音質和優異的立體聲分離效果，進階數位處理器會將音訊表現最佳化，帶來嘹亮清晰的音質，同時消除環境噪音。

Beats Fit Pro 附帶簡潔的充電盒，可以為耳機提供最長24小時的播放時間，更支持快速充電，僅需充電5分鐘即可獲得1小時的播放時間。