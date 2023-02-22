　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

用安卓落伍？　Z世代年輕人因「藍色泡泡」購買iPhone

▲▼蘋果公司。（圖／路透）

▲報告指出，美國Z世代對iPhone的黏著度更高。（圖／路透）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果徹底俘獲美國Z世代！據廣告技術數據平台Attain最新數據顯示，Z世代占美國所有iPhone用戶的34%，三星則僅佔10%，其他世代族群的iPhone和安卓用戶比例則相對顯得更平均。外媒IT之家報導更指出，年輕消費者甚至會擔心沒有使用iPhone而遭到社會排擠，促使蘋果多項產品在市場上獲得更多份額。

外媒指出，這種轉變不只出現在iPhone上，Z世代也相較其他世代更可能購買AirPods、蘋果手錶和Mac等產品。研究人員也告訴《金融時報》，Z世代用戶是所有年齡中最常上網的，每天使用智慧型手機的時間長達6小時，iPhone的主導地位也塑造美國年輕人的社交圈。

美國Z世代青睞iPhone的主因之一，是iPhone設下的「藍色泡泡」限制，因為用iPhone iMessage傳訊息，顯示的是藍色對話框即所謂的「藍色泡泡」，安卓則是綠色即「綠色泡泡」，因此大部分年輕人怕被排擠下，只能購買iPhone。

此外，據Canalys研究，當蘋果在全球每賣出100支iPhone時，就會賣出26台iPad，17支Apple Watch和35 副AirPods。而三星則是每賣出100支智慧型手機，就會售出11台三星平板電腦、6支智慧手錶和6副無線耳機。

ET快訊
快訊／來台自由行送5千！　每團最高補2萬元
蘋果官網突上架新品！　有3款新色
胖手指按錯？　買這檔秒虧2800萬
連2日熔斷「清淨海是賣什麼的？」　郭台銘也背書過
林書豪不解「為何Kobe有他私人號碼」　轉戰湖人後老大秒約練
快訊／前立委兒出意外！　傷重身亡
星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

用安卓落伍？　Z世代年輕人因「藍色泡泡」購買iPhone

充電即備份！台灣3C小物「備份豆腐」日本爆紅　一天賣破3萬顆

用iPhone 5年「燒焦」4條充電線　苦主求解！內行人揭真相

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

iPhone升級iOS 16.3.1恐變耗電　外媒實測「XR」續航力少半小時

手機最耗電不是玩遊戲！國外實測最大吃電怪獸是「相機」

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

用安卓落伍？　Z世代年輕人因「藍色泡泡」購買iPhone

充電即備份！台灣3C小物「備份豆腐」日本爆紅　一天賣破3萬顆

用iPhone 5年「燒焦」4條充電線　苦主求解！內行人揭真相

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

iPhone升級iOS 16.3.1恐變耗電　外媒實測「XR」續航力少半小時

手機最耗電不是玩遊戲！國外實測最大吃電怪獸是「相機」

織織分手17年賴賴「疑遭騷擾」！　二度發文強調3點

北上宣傳台灣國際蘭展　黃偉哲提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念

快訊／足協理事長補選結果出爐！前華視總經理王麟祥當選

鋼龍今晚抵台　葉總談4洋投實戰時間表

「猴硐貓村」點燈超浪漫！兔給樂跟燈會副燈同名　觀旅局這麼回應

路邊轎車停超歪　她放大看「三寶真面目」坐駕駛座笑了：技術有差

7條不鐵腿登山步道！入門新手挑戰攀岩　半小時攻頂遠眺北市風采

HYBE提前12天購入李秀滿股份「成最大股東」　SM集體發聲

拼600萬國際旅客！來台自由行送5千消費金、每團最高補2萬元

打火英雄駐82年老建築！又窄又漏水　台中石岡分隊1億新家今動土

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

3C家電熱門新聞

用iPhone 5年燒焦4條充電線　內行人解答了

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

iPhone升級iOS 16.3.1恐變耗電　外媒實測「XR」續航力少半小時

充電即備份！台灣3C小物「備份豆腐」日本爆紅

iPhone「關閉1功能」有益電池健康！

她升級iOS16超耗電　內行揪問題：對電池很傷

國外實測：手機最大吃電怪獸是「相機」

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

iPhone充電線又壞了？「正確用法」曝光

更新iOS 16.3.1狂掉電！果粉+1傳災情

iPhone「換電池」3月漲價！　維修趁月底前

iOS 17需花錢才能用開發者測試版！　蘋果擬更改系統體驗功能

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

用安卓落伍？Z世代年輕人擔心沒用iPhone會遭排擠

更多熱門

相關新聞

蘋果突上架新產品！　不用7000元買得到

蘋果突上架新產品！　不用7000元買得到

彭博記者 Mark Gurman 日前爆料指出，蘋果（Apple）即將推出全新 Beats Fit Pro 產品，且將有3款新色，果不其然蘋果官網就突襲上架新產品，令果粉為之瘋狂。

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

未拆封第1代iPhone以193萬高價拍出！　金額超出原售價百倍

iOS 17需花錢才能用開發者測試版！　蘋果擬更改系統體驗功能

iOS 17需花錢才能用開發者測試版！　蘋果擬更改系統體驗功能

更新iOS 16.3.1狂掉電！果粉+1傳災情

更新iOS 16.3.1狂掉電！果粉+1傳災情

蘋果無線耳機Beats Fit Pro擬推3新色　漂亮珊瑚粉超吸睛

蘋果無線耳機Beats Fit Pro擬推3新色　漂亮珊瑚粉超吸睛

關鍵字：

蘋果美國Z世代藍色泡泡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

看似溫柔其實很難征服的3大星座

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面