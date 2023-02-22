用安卓落伍？　Z世代年輕人因「藍色泡泡」購買iPhone

▲報告指出，美國Z世代對iPhone的黏著度更高。（圖／路透）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果徹底俘獲美國Z世代！據廣告技術數據平台Attain最新數據顯示，Z世代占美國所有iPhone用戶的34%，三星則僅佔10%，其他世代族群的iPhone和安卓用戶比例則相對顯得更平均。外媒IT之家報導更指出，年輕消費者甚至會擔心沒有使用iPhone而遭到社會排擠，促使蘋果多項產品在市場上獲得更多份額。

外媒指出，這種轉變不只出現在iPhone上，Z世代也相較其他世代更可能購買AirPods、蘋果手錶和Mac等產品。研究人員也告訴《金融時報》，Z世代用戶是所有年齡中最常上網的，每天使用智慧型手機的時間長達6小時，iPhone的主導地位也塑造美國年輕人的社交圈。

美國Z世代青睞iPhone的主因之一，是iPhone設下的「藍色泡泡」限制，因為用iPhone iMessage傳訊息，顯示的是藍色對話框即所謂的「藍色泡泡」，安卓則是綠色即「綠色泡泡」，因此大部分年輕人怕被排擠下，只能購買iPhone。

此外，據Canalys研究，當蘋果在全球每賣出100支iPhone時，就會賣出26台iPad，17支Apple Watch和35 副AirPods。而三星則是每賣出100支智慧型手機，就會售出11台三星平板電腦、6支智慧手錶和6副無線耳機。