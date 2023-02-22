游錫堃爆料：出訪歐洲「有人差點脫隊」　深夜被關門檢討言行

▲立法院長游錫堃自曝訪歐秘辛。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃去年7月率跨黨派立委訪問歐洲3國，他22日接受網路直播節目「齊有此理」專訪時爆料，當時有團員因為不滿他講228事件「被屠殺」以及「舊金山合約」等內容，一度想要脫隊，還曾經在深夜被關起房門「檢討言行」。

游錫堃分享，去年率團訪問歐洲時，他邀請各黨團推派代表一同出訪，當時曾經遇到很大的困難，「有團員要脫隊」，因為這些團員希望他不要講自己的價值觀，「我演講的時候會講出我的價值觀，比如說我對台灣史，我會講到228事件被屠殺，屠殺這兩個字有的黨就跳起來了」，或如他講到「舊金山合約」，有的黨也不同意。

游錫堃直言，站在自己的立場這是陳述歷史，但對方的認知不是這樣，「我有我的史觀，他有他的史觀」，因為立委們第一次見到這種場面，不好意思講不同的意思，這是過去威權體制下沿襲下來的習慣，不過這些委員們後來慢慢接受了，有講不同的意見。

游錫堃進一步爆料說，有一天晚上11點多，大家都已經很累了，卻有幾位委員在開會時把幕僚人員「請出門」，在裡面檢討自己的「言行」，檢討完之後，幕僚才回來繼續開會。他說，他認為應該各言爾志，事實上歐洲國家很重視不同黨派的意見，若是有不同黨派，就會被認為是民主國家。

游錫堃去年訪問歐洲國家時，訪團成員包括台灣民眾黨立委張其祿、國民黨立委萬美玲、孔文吉、民進黨立委黃世杰等人。