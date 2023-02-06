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立法院去年邀麥卡錫來台？　游錫堃證實：是事實

▲▼立法院長游錫堃 聯訪 美國眾議院議長麥卡錫訪台相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃證實立委王定宇的說法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外傳美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）研擬訪問台灣，民進黨立委王定宇自稱他在去年9月曾前往美國華府遞送邀請函，誠摯歡迎麥卡錫訪台。對此，立法院長游錫堃6日說，王定宇講的是事實，但目前沒有新的發展。

針對日前訪美行並未與麥卡錫見面，游錫堃今天上午受訪說，本來這次就是應邀去演講，很單純就是去演講，他的計畫裡面就是去演講，演講都算是順利，之後當然代表處有安排見了一些美國高層，但因為大家有約定不會對外透露，所以他也不方便向大家報告。

媒體詢問，王定宇自稱去年9月代表游錫堃，前往美國華府遞送邀請函，歡迎麥卡錫訪台，未來是否會以立法院名義再發邀請函？游錫堃思考了一下說，「王委員講的那個是一個事實」，因為已經都做了，目前並沒有新的發展。

王定宇日前主動錄製影片說明，「立法院邀請麥卡錫訪問台灣的邀請函，是在去年9月份，由我親自飛到華府送交邀請函，誠摯邀請他來拜訪台灣。現在華府傳出麥卡錫可能在春天拜訪台灣，對於好朋友的來訪，我們誠摯歡迎。至於中共的反彈，似乎可以預期。我們要提醒國際社會和中共，台灣有權利接待我們的朋友。對於麥卡錫可能訪問台灣，我們歡迎他，也尊重美國自己的準備。」

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