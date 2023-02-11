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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃提醒國民黨勿與虎謀皮　「難道忘記被中共騙多少次？」

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副主席夏立言率團訪中，依序會見國台辦主任宋濤、中共中央政治局常委王滬寧，並向對方訴求落實兩岸已達成的民生協議及追求兩岸和平等。不過，立法院長游錫堃今（11日）提醒國民黨別與虎謀皮，並表示，國民黨忘記自己國共內戰到現在被中共騙多少次了嗎？

針對王滬寧與夏立言會談時，提及「新時代中共解決台灣問題的總體方略」，游錫堃11日受訪表示，中共侵略台灣無所不用其極，但他希望台灣要團結，想辦法守護自己的民主與生活方式，不要與虎謀皮。

對於是否認為中共掌握兩岸主導權，游錫堃表示，也沒有，如果台灣自己團結，就不用怕中共怎麼主導。游說，中共為了維護政權，最怕的就是民主，所以台灣若要保護自己的民主與生活方式，一定要想辦法自己防衛自己。

針對美國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，中共2030年前不會大舉侵台，游錫堃說，尊重任何人的分析，但他引述孫子兵法「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，強調台灣要做好自我防衛，「我們夠強，人家不敢來侵犯」，所以要想辦法自力自強，守護得來不易的自由民主。

媒體詢問，怎麼看夏立言向國台辦、王滬寧強調要談民生協議，不要談政治的說法，游錫堃回應，「都好啦」，但一定要記得，與中共談是與虎謀皮，「國民黨難道不知道，國共內戰到現在，他們被中共欺騙了多少次嗎？他們都不記得這個歷史嗎？」

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