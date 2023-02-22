竹聯幫弘仁會插旗宜蘭！「榔頭碎指」害截肢　警兵分12路一舉盪平

▲竹聯幫弘仁會12人遭逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

竹聯幫弘仁會為拓展勢力，插旗宜蘭成立分會，陳姓分會長更大量吸收、招募當地各區不良分子，組成不法暴利犯罪集團，多次在卡拉OK、KTV等處所滋事，更涉嫌持大榔頭敲碎被害人手指，導致其最終截肢，手段凶狠殘暴，嚴重戕害當地治安。宜蘭警方今(22日)宣布，已檢肅該分會主嫌、成員共12人到案，一舉將其盪平。

宜蘭縣警方日前掌握，竹聯幫弘仁會宜蘭分會長陳男等人，大量吸收招募宜蘭縣各區不良分子，共同組成不法暴力犯罪集團，並於111年4月至112年1月期間，多次藉故在卡拉OK及KTV等處所滋事，動輒糾眾持棍棒砸毀財物，以展其幫會逞兇鬥狠之特性；另該暴力組織為牟取不法暴利，先設局讓人欠債，再將被害人誘騙出面強押囚禁，不但以眼罩矇眼、束帶綑手，還持辣椒水、電擊棒、棍棒等工具凌虐，強逼簽立上千萬之本票，更持大榔頭敲碎被害人手指，致多名被害人身體嚴重骨折、手指截肢，手段兇狠殘暴，儼然宜蘭地區毒瘤，嚴重戕害當地治安。

案經宜蘭縣警局刑警大隊、宜蘭分局及刑事警察局偵四大隊共同蒐報，提列治平對象，檢肅竹聯幫弘仁會宜蘭分會主嫌及成員共12名到案，經報請臺灣宜蘭地方檢察署檢察官指揮偵辦，並歷經1年餘密集跟監蒐證，於前（20）日集結上百名警力，兵分12路拂曉出擊，執行同步檢肅行動，終將涉案幫眾12人全數拘提到案，並搜出開山刀、辣椒水、操作槍(內有8顆子彈)、束帶、手指虎1只、鋁棒、膠條、毒咖啡包、大麻、愷他命、本票、現金新臺幣27萬4,900元、BMW自小客車1輛，成果豐碩。

陳姓分會長等12人訊後遭依強盜、殺人未遂、組織犯罪條例等罪嫌送辦，檢方訊後諭令11人2萬至10萬元不等交保，另1人則請回。目前全案正進一步偵辦中。

宜蘭警方表示，將持續努力掃蕩黑幫勢力，戮力淨化治安環境，針對槍械、毒品、詐欺及幫派等犯罪加強查緝，以展現「捍衛蘭陽治安、我們寸步不讓」之決心。

▼警兵分12路，將涉案幫眾全數逮捕到案，成果豐碩。