警匪追逐畫面曝！馬3拒檢高速狂飆　成功甩警卻自撞橋墩雙亡

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城大橋下（近頭城家商端）20日凌晨發生重大車禍，裝潢工51歲林姓男子，開馬自達3載同是毒品、竊盜前科的44歲沈姓男子，在礁溪鄉公園北路闖紅燈左轉，拒攔查以時速百公里高速逃逸，最後在頭城大橋橋下猛撞橋墩，車體變形駕駛乘客2人都送醫不治。警初步調查，林男並未酒駕，而林男跟家人妻子幾無連絡，他弟弟做筆錄時沒有意見。

▲▼警消搶救受困車內的駕駛與乘客2人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪分局表示，二城派出所員警20日凌晨1時許，發現一部白色馬自3闖紅燈左轉，立即尾隨在後並伺機攔停稽查，但馬3駕駛發現警車尾隨在後隨即加速逃逸，並連闖數個紅燈，警方全程開啟警示燈及警報器，並保持適當尾隨距離，當馬3行經頭城大橋下方新興路，因道路狹小，警方唯恐發生事故放棄追捕後，經慢速行經新興路段時，發現馬3自撞橋墩，警方隨即通報119到場，協助傷者送醫。

經查，51歲林男駕駛馬3，於礁溪鄉公園北路紅燈違規左轉彎進入礁溪路六段，並一路往頭城方向行駛。警方見狀隨即追蹤尾隨，以便確認車號，待適當時機攔停。林男發現警車尾隨隨即加速逃逸，沿途多次闖越紅燈。警方為顧及用路人安全，全程開啟警示燈及警報器，並保持適當安全距離。詎料，該車在頭城大橋下自撞橋墩，警方隨即通報119到場，協助傷者送醫。

林男於2時04分經礁溪杏和醫院急救無效、宣告死亡，經抽血檢驗酒測值為零；44歲乘客沈男，送往陽大醫院急救，於7時23分醫生宣告不治死亡，詳細肇事主因尚待釐清，後續警方製作相關卷證資料，報請宜蘭地方檢察署刑事相驗。